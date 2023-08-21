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В конце лета состоится премьера новых серий «Спасской» с Кариной Андоленко

21 августа
2023 год

Новости кино >>
21 августа 2023
На «России» 28 августа в 21:20 состоится премьера новых серий детектива «Спасская» о следователе уголовного розыска Анне Спасской в исполнении Карины Андоленко. Главные роли в сериале исполнили Роман Маякин, Александр Голубев, Ольга Чудакова, Виталий Коваленко, Игорь Огурцов, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Дмитрий Ульянов и Мария Порошина. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В конце лета состоится премьера новых серий «Спасской» с Кариной Андоленко
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«В нашей истории мне нравится, что все наши герои — живые люди со своими проблемами, вопросами, плюсами и минусами. Они не всегда бывают идеальными, не всегда принимают правильные решения. И моя героиня Анна Николаевна Спасская также весьма неоднозначный персонаж: честная, сочувствующая, умеющая сопереживать. Но при этом нетерпеливая, зацикленная на работе, очень категоричная, что тоже не всегда хорошо. Из-за этого часто страдает ее личная жизнь, ее близкие, которых она очень любит, но порой не может эту любовь выразить. В новых сериях Спасская все также пытается найти баланс между любимым делом и семьей, но для этого ей нужно поменять свою личность изнутри. А удастся ей найти этот баланс или нет, зрители узнают, посмотрев наш сериал», — рассказала Карина Андоленко.

По сюжету гибель напарника Андрея Ильина становится тяжелым потрясением для следователя уголовного розыска города Сочи Анны Спасской (Андоленко). Заказчику убийства удается избежать наказания, но героиня намерена во что бы то ни стало наказать виновных. Ей приходится временно взять на себя руководство отделом, а потом столкнуться с большими сложностями, выстраивая отношения с новым начальством из Москвы – полковником Ольгой Агеевой (Порошина), женщиной умной и жесткой. И с новым напарником Петром Голицыным (Голубев) Спасской никак не удается сработаться: ее настораживает его нарочитое дружелюбие в общении с коллегами. А тут еще бывший муж Олег Спасский (Маякин) то и дело напоминает о себе, всеми силами пытаясь вернуть Анну. Спасской предстоит поломать голову над тем, кому в ее окружении можно доверять, а кто «играет» против нее. И понять, позволит ли она себе снова открыть сердце мужчине и влюбиться по-настоящему.

Читать рецензию «Спасская»: Еще одна Анна Николаевна, и тоже робот

«Мне кажется, с появлением моего героя в сериале стало чуть больше юмора и легкости. Его методы расследования отличаются от методов Спасской: порой он позволяет себе немного выйти за рамки дозволенного, пуститься в какую-то аферу, поиграть с преступником, что, конечно, не нравится Анне Николаевне. И на фоне этого возникают какие-то сложности, недоговоренности, но в то же время забавные и даже милые моменты. Я был рад, что присоединился к команде сериала. На мой взгляд, этот проект выделяется весьма крепкой женской героиней — с большим жизненным бэкграундом, семьей, целым набором различных обстоятельств. И то, что вся эта ее женственность соединяется с ее силой, умением, азартом и желанием быть первой, делает историю очень интересной», — говорит Александр Голубев.

За постановку новых серий отвечает режиссер Давид Ткебучава. По его словам, новый сезон создатели «постарались сделать более высокохудожественным, более красивым. У нас много приглашенных артистов, ярких, известных. Здесь больше мелодрамы, на которой построено множество сюжетных линий и которая проходит через весь сезон. Но, конечно, каждые две серии — новый детектив, новое интересное дело, новые герои, новые отношения. Появится и новый главный герой, Пётр Голицын в исполнении Александра Голубева. Он станет для Спасской напарником, опорой, надежным партнером, и благодаря ему можно будет с разных сторон посмотреть на всех наших героев».
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обсуждение >>
№ 1
colybri   21.08.2023 - 21:54
Судя по всему очередные "Тайны следствия" пекут. Сезонов на эдак 20. Так что смотреть не имеет смысла,так финал этого сезона с 95% вероятностью будет смазанным. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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В конце лета состоится премьера новых серий «Спасской» с Кариной Андоленко фотографии
В конце лета состоится премьера новых серий «Спасской» с Кариной Андоленко фотографии
В конце лета состоится премьера новых серий «Спасской» с Кариной Андоленко фотографии
В конце лета состоится премьера новых серий «Спасской» с Кариной Андоленко фотографии
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