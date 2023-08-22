Выдумки — тоже люди: трейлер полнометражного аниме «Чердак Раджера»

Воображариум студии Ponoc
(«Мэри и ведьмин цветок
») наконец-то открывает двери: в сети появился трейлер полнометражного аниме «Чердак Раджера
».
Раджер — белокурый мальчик, выдуманный юной Амандой. Дети становятся добрыми друзьями и не знают недостатка в приключениях благодаря безграничной фантазии девочки. Однажды Аманду сбивает автомобиль, и Раджер впервые осознает ужас, знакомый любому вымышленному существу: если юная создательница его забудет, то мальчик попросту исчезнет. Воображаемый мальчик находит временное пристанище в библиотеке, где живут и другие существа, порожденные человеческой фантазией, но ему во что бы то ни стало нужно найти Аманду, и поскорее: на ребенка положил глаз таинственный мистер Бантинг, который, по слухам, пожирает вымышленных созданий.
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«Воспоминания о Марни»
Царство фантазий оживляет Ёсиюки Момосэ
, отвечавший за ключевую анимацию в «Унесенных призраками
» и ассистировавший Исао Такахате
во время работы над «Могилой светлячков
», а помогает ему Ёсиаки Нисимура
— продюсер «Воспоминаний о Марни
» и «Сказания о принцессе Кагуе
». Воображаемого Раджера озвучит Кокоро Тэрада
, его создательницу Аманду — Рио Судзуки
(сирота «Дороро
»), а мистера Бантинга — Иссэй Огата
(известный комик, сыгравший императора Хирохито в «Солнце
» Сокурова
и Иноуэ в «Молчании
» Скорсезе
, а вот как сэйю он еще только раскроется, например, озвучив Зудабана в грядущей «Жаре-птице: Цветке Эдема
»).
«Чердак Раджера» основан на детском романе британского писателя и поэта А.Ф. Харрольда
. Аниме спешило
попасть в японские кинотеатры прошлым летом, но из-за пандемии пришлось перенести релиз на 15 декабря.
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