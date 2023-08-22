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Выдумки — тоже люди: трейлер полнометражного аниме «Чердак Раджера»

22 августа
2023 год

Новости кино >>
22 августа 2023
Воображариум студии PonocМэри и ведьмин цветок») наконец-то открывает двери: в сети появился трейлер полнометражного аниме «Чердак Раджера».


Раджер — белокурый мальчик, выдуманный юной Амандой. Дети становятся добрыми друзьями и не знают недостатка в приключениях благодаря безграничной фантазии девочки. Однажды Аманду сбивает автомобиль, и Раджер впервые осознает ужас, знакомый любому вымышленному существу: если юная создательница его забудет, то мальчик попросту исчезнет. Воображаемый мальчик находит временное пристанище в библиотеке, где живут и другие существа, порожденные человеческой фантазией, но ему во что бы то ни стало нужно найти Аманду, и поскорее: на ребенка положил глаз таинственный мистер Бантинг, который, по слухам, пожирает вымышленных созданий.

Смотреть онлайн «Воспоминания о Марни»
Царство фантазий оживляет Ёсиюки Момосэ, отвечавший за ключевую анимацию в «Унесенных призраками» и ассистировавший Исао Такахате во время работы над «Могилой светлячков», а помогает ему Ёсиаки Нисимура — продюсер «Воспоминаний о Марни» и «Сказания о принцессе Кагуе». Воображаемого Раджера озвучит Кокоро Тэрада, его создательницу Аманду — Рио Судзуки (сирота «Дороро»), а мистера Бантинга — Иссэй Огата (известный комик, сыгравший императора Хирохито в «Солнце» Сокурова и Иноуэ в «Молчании» Скорсезе, а вот как сэйю он еще только раскроется, например, озвучив Зудабана в грядущей «Жаре-птице: Цветке Эдема»).

Выдумки — тоже люди: трейлер полнометражного аниме «Чердак Раджера»

«Чердак Раджера» основан на детском романе британского писателя и поэта А.Ф. Харрольда. Аниме спешило попасть в японские кинотеатры прошлым летом, но из-за пандемии пришлось перенести релиз на 15 декабря.

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Выдумки — тоже люди: трейлер полнометражного аниме «Чердак Раджера» фотографии
Выдумки — тоже люди: трейлер полнометражного аниме «Чердак Раджера» фотографии
Выдумки — тоже люди: трейлер полнометражного аниме «Чердак Раджера» фотографии
Выдумки — тоже люди: трейлер полнометражного аниме «Чердак Раджера» фотографии
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