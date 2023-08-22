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На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» обсудят совместную работу ИИ и человека

22 августа
2023 год

Новости кино >>
22 августа 2023
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет на горном курорте «Роза Хутор» с 7 по 12 сентября, продолжает рассказывать о событиях деловой программы. 9 сентября в 10:30 представители онлайн-платформ встретятся в рамках дискуссии «До чего дошел прогресс?!». На панели будут представлены успешные кейсы совместной работы человека и ИИ в производстве контента, сообщает пресс-служба смотра.

На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» обсудят совместную работу ИИ и человека
фото: Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Стоит ли авторам и творцам сопротивляться развитию ИИ или подчинить новые технологии воле человека? Как сэкономить на производстве с помощью ИИ, но не оставить таланты без работы? Искажает ли смысл художественного произведения использование ИИ на разных этапах производства или, наоборот, обогащает? На эти и другие вопросы ответят сами авторы, использующие нейросети в своей работе на каждом этапе производственного цикла контента.

Так, продюсер Екатерина Кононенко расскажет об экономике препродакшн в фэнтези-сериале «Министерство всего хорошего», режиссер и продюсер Роман Новиков поделится тем, какие инновационные решения использует для пост-продакшна, Максим Козлов, Head of Sber AR/VR Lab, представит кейс «Аватары и актеры, волюметрик-студия, натура и другие мировые тренды, уже реализуемые в России», Александр Панёв, директор по данным Okko, расскажет об инструментах нейросети в девелопменте, аналитике и прогнозировании. Модератором сессии выступит председатель Попечительского совета фестиваля «Новый сезон» в 2023 году, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.

Деловая программа фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» поднимет важные вопросы, стоящие перед индустрией стримингов сегодня. Помимо панели, посвященной ИИ, в программе уже заявлен питчинг авторов ведущих издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер». О других событиях деловой части фестиваля будет объявлено дополнительно.
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№ 1
Юля Наумова   22.08.2023 - 14:23
Все что поняла. Программа будет насыщенной, много нового и интересного, остальное увидим позже, ближе к концу сентября. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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