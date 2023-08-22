На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» обсудят совместную работу ИИ и человека

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет на горном курорте «Роза Хутор» с 7 по 12 сентября, продолжает рассказывать о событиях деловой программы. 9 сентября в 10:30 представители онлайн-платформ встретятся в рамках дискуссии «До чего дошел прогресс?!». На панели будут представлены успешные кейсы совместной работы человека и ИИ в производстве контента, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Стоит ли авторам и творцам сопротивляться развитию ИИ или подчинить новые технологии воле человека? Как сэкономить на производстве с помощью ИИ, но не оставить таланты без работы? Искажает ли смысл художественного произведения использование ИИ на разных этапах производства или, наоборот, обогащает? На эти и другие вопросы ответят сами авторы, использующие нейросети в своей работе на каждом этапе производственного цикла контента.
Так, продюсер Екатерина Кононенко расскажет об экономике препродакшн в фэнтези-сериале «Министерство всего хорошего», режиссер и продюсер Роман Новиков поделится тем, какие инновационные решения использует для пост-продакшна, Максим Козлов, Head of Sber AR/VR Lab, представит кейс «Аватары и актеры, волюметрик-студия, натура и другие мировые тренды, уже реализуемые в России», Александр Панёв, директор по данным Okko, расскажет об инструментах нейросети в девелопменте, аналитике и прогнозировании. Модератором сессии выступит председатель Попечительского совета фестиваля «Новый сезон» в 2023 году, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.
Деловая программа фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» поднимет важные вопросы, стоящие перед индустрией стримингов сегодня. Помимо панели, посвященной ИИ, в программе уже заявлен питчинг авторов ведущих издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер». О других событиях деловой части фестиваля будет объявлено дополнительно.
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