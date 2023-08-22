На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» обсудят совместную работу ИИ и человека

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Новости кино «Монахиню-воина» продолжат в виде кинотрилогии К съемкам приступят после забастовок сценаристов и актеров

Новости кино «Dомашний» изменил формат мелодрамы «Мама» с Юлией Мельниковой и Павлом Трубинером Сериал, чей показ намечен на 26 августа, теперь состоит из восьми эпизодов

Новости кино Не стало Игоря Ясуловича Знаменитому советскому и российскому актеру театра и кино был 81 год

Спутник телезрителя «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства В ночь с 22 на 23 августа, 00:29, РЕН ТВ

Спутник телезрителя «Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски 20 августа, 19:25, viju TV1000 русское