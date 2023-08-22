От школы до колонии один шаг: «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым выходит 1 сентября

Премьера сериала Карена Оганесяна «Крутая перемена» состоится 1 сентября в онлайн-кинотеатр START. Исполнитель главной роли Никита Ефремов предстанет в образе учителя литературы, который днем преподает подростков в школе, а вечером — в колонии, сообщает пресс-служба START.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
По сюжету Андрей (Никита Ефремов) пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, и теперь единственный способ поправить дела — продать провинциальный фамильный дом, в котором, по слухам, бывал сам Пушкин. Но есть проблема: для сделки нужно разрешение отца (Игорь Черневич), а тот отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына. Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого, кажется, мало, и в доказательство искренности намерений вернуться к преподаванию Андрей параллельно устраивается в обычную школу учителем литературы. Днем он прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером — заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее.
Прототипом главного героя стал реальный учитель литературы. Его дневниками о работе в колонии вдохновлялись авторы «Крутой перемены», и он же консультировал создателей проекта о быте в исправительном учреждении.
Никита Ефремов делится выводами, которые ему удалось вынести из истории лично для себя: «Есть такая присказка: «Стоит только расхотеть». На примере своего героя Андрея я в очередной раз убедился в мудрости этих слов. Он так гонится за результатом, что разрушает больше, чем создает. Он настолько одержим своим «хочу», что не успевает спросить себя, а правда ли это ему «надо»? Как сказал мне один мудрый человек: «Отстань от себя и отстань от других». Казалось бы, что тогда делать? Балансировать и просто чувствовать, идти за своими ощущениями, за процессом и быть собой. И тогда происходят чудеса. Это точно то, что мне пришло во время работы над проектом».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Главной проблемой для героини Ольги Медынич становятся неуверенность в собственных силах и травмы юности, с которыми она будет бороться от серии к серии. «История моей героини — это в каком-то смысле история про поиск себя, про синдром самозванца и синдром хорошей девочки одновременно. Она хоть и взрослая женщина, у которой есть взрослая дочь, внутренние детские комплексы не дают ей покоя, — рассказывает актриса. — Приезд героя Никиты Ефремова должен помочь ей разобраться со своим прошлым и своей неуверенностью».
Возвращение героя Никиты Ефремова в родной город круто изменит и жизнь героини Анастасии Тодореску. По сюжету яркая и эффектная Карина умеет пользоваться своей внешностью и манипулировать людьми. Эта роль также была специально прописана для актрисы, в чьей судьбе есть похожие обстоятельства: «В глубине души Карина чувствует, что проживает не свою жизнь. Она мечтала быть артисткой, а осталась в своем маленьком городе и работает школьным учителем английского языка. Ее жаждущая приключений душа стремится к большему. Есть кое-что, что меня связывает с моим персонажем. После школы я училась в колледже на преподавателя английского языка, но очень быстро поняла, что это не мой путь, и поступила в театральный институт. В каком-то смысле я в жизни реализовала мечту своей героини», — отмечает Анастасия Тодореску.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
В каждой серии проблемы героев будут переплетаться с сюжетами из русской классики — «Горе от ума», «Отцы и дети», «Вишневый сад». «Наш сериал оригинален и уникален тем, что в каждой серии Андрей, персонаж Никиты Ефремова, обращается к одному из произведений, разбирая мотивы и взаимоотношения известных всем героев классической литературы. Но через этих героев раскрывается и характер самого Андрея, мотивы его поступков, решений. Будет замечательно, если наша картина не только напомнит зрителям о классике русской литературы и покажет актуальность поднимаемых в ней тем, но и подарит теплые эмоции, погрузит в ностальгию по школе, родному городу, первой школьной любви. И этот невероятный ностальгический коктейль оставит улыбку на лице после просмотра. А совсем будет классно, если вместе с этим зритель задумается и вспомнит о том, какая «крутая перемена» случилась в его жизни благодаря учителю», — говорит режиссер Карен Оганесян.
Съемки сериала проходили в Нижегородской области — в городе Арзамас. Там же авторы проекта нашли настоящую колонию, удобную для съемок. Производством «Крутой перемены» занималась кинокомпания «Карго» при поддержке Института развития интернета.
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