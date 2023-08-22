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«Год рождения» Михаила Местецкого откроет фестиваль актуального российского кино «Маяк»

22 августа
2023 год

Новости кино >>
22 августа 2023

Фильм Михаила Местецкого «Год рождения» откроет конкурсную программу фестиваля актуального российского кино «Маяк», который пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике. Об этом сообщается на сайте Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм», являющегося учредителем фестиваля.

«Год рождения» Михаила Местецкого откроет фестиваль актуального российского кино «Маяк»

По сюжету мечтатель Филипп (Эльдар Калимулин) настолько увлечен андеграундной гордостью родного Металлогорска, давно распавшейся буйной панк-группой «Яичный свет», что ведет про них подкаст и даже устроил у себя в квартире фанатский музей. Но всё меняется, когда он встречает Марину (Анастасия Талызина) и их обоих поглощает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от заветных фантазий. В фильме также сыграл Юра Борисов, который появится в роли отвязного панк-рокера.

«Мы придумывали это кино в разгар ковида, а заканчивали монтаж в 2023 году. И для меня «Год рождения» стал тем, чем для нашего героя Филиппа является его группа «Яичный Свет». Окошком в какой-то дикий и прекрасный мир, где одинокие чудики имеют шанс переломить удушливую реальность. А жизнь может победить смерть неизвестным науке способом», — рассказал Михаил Местецкий



«В год рождения нового фестиваля это настоящий подарок судьбы – открыть его энергичным, изобретательным, украшенным присутствием обаятельных молодых лиц фильмом одного из самых интригующих современных российских режиссеров. К тому же, под столь релевантным названием. «Год рождения» – это далекая от ползучего реализма фантасмагория о вызревании личности, ее рождении и взрослении, умении мечтать и необходимости отказываться от досужих фантазий и даже, вы не поверите, о сложности организации фестивалей в России. Многие, так же как мы, узнают в картине Михаила Местецкого самих себя: яркие эксцентрические детали сегодняшней жизни оборачиваются в ней точным обобщением и прозрачной метафорой», — отметил Стас Тыркин, программный директор кинофестиваля «Маяк».

В 2023 году фестиваль пройдет в формате профессионального форума с программой кинопоказов и деловых мероприятий. В конкурсе примут участие полнометражные игровые фильмы, ранее не показанные в России. Продюсером смотра станет исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, а куратором деловой программы — директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая.
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Самое интересное

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№ 1
Pumpkin   22.08.2023 - 16:31
вообще поражает конечно, какое количество фестивалей проходит в России за последнее время и как много фильмов стали выпускать. Я такого объема уже даже не помню читать далее>>
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