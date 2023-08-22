«Год рождения» Михаила Местецкого откроет фестиваль актуального российского кино «Маяк»

Фильм Михаила Местецкого
«Год рождения
» откроет конкурсную программу фестиваля актуального российского кино «Маяк», который пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике. Об этом сообщается на сайте
Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм», являющегося учредителем фестиваля.
По сюжету мечтатель Филипп (Эльдар Калимулин
) настолько увлечен андеграундной гордостью родного Металлогорска, давно распавшейся буйной панк-группой «Яичный свет», что ведет про них подкаст и даже устроил у себя в квартире фанатский музей. Но всё меняется, когда он встречает Марину (Анастасия Талызина
) и их обоих поглощает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от заветных фантазий. В фильме также сыграл Юра Борисов
, который появится в роли отвязного панк-рокера.
«Мы придумывали это кино в разгар ковида, а заканчивали монтаж в 2023 году. И для меня «Год рождения» стал тем, чем для нашего героя Филиппа является его группа «Яичный Свет». Окошком в какой-то дикий и прекрасный мир, где одинокие чудики имеют шанс переломить удушливую реальность. А жизнь может победить смерть неизвестным науке способом
», — рассказал Михаил Местецкий
«В год рождения нового фестиваля это настоящий подарок судьбы – открыть его энергичным, изобретательным, украшенным присутствием обаятельных молодых лиц фильмом одного из самых интригующих современных российских режиссеров. К тому же, под столь релевантным названием. «Год рождения» – это далекая от ползучего реализма фантасмагория о вызревании личности, ее рождении и взрослении, умении мечтать и необходимости отказываться от досужих фантазий и даже, вы не поверите, о сложности организации фестивалей в России. Многие, так же как мы, узнают в картине Михаила Местецкого самих себя: яркие эксцентрические детали сегодняшней жизни оборачиваются в ней точным обобщением и прозрачной метафорой
», — отметил Стас Тыркин
, программный директор кинофестиваля «Маяк».
В 2023 году фестиваль пройдет в формате профессионального форума с программой кинопоказов и деловых мероприятий. В конкурсе примут участие полнометражные игровые фильмы, ранее не показанные в России. Продюсером смотра станет исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев
, а куратором деловой программы — директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая
.
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