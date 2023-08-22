«Год рождения» Михаила Местецкого откроет фестиваль актуального российского кино «Маяк»

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Лайфстайл Куратора и кинокритика Алексея Медведева нашли мёртвым в Подмосковье Его местонахождение было неизвестно с 21 июля

Главная тема 7 важных критериев выбора киношколы Директор Высшей школы режиссеров и сценаристов о том, на что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения

Спутник телезрителя «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства В ночь с 22 на 23 августа, 00:29, РЕН ТВ

Новости кино Сериалы «Периферийные устройства» и «Их собственная лига» закрыли после первых сезонов Причина все та же — забастовки актеров и сценаристов

Рецензии на фильмы «Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса Режиссер «От заката до рассвета» и «Города грехов» в отличной форме

Новости кино В конце лета состоится премьера новых серий «Спасской» с Кариной Андоленко Продолжение сериала стартует на телеканале «Россия» 28 августа

Новости кино «Монахиню-воина» продолжат в виде кинотрилогии К съемкам приступят после забастовок сценаристов и актеров