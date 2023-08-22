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Как вызволить княжну из логова Черномора: отрывок мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

22 августа
2023 год

Новости кино >>
22 августа 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка», который выходит в российский прокат 24 августа.



Людмила – прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан – ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин? Впрочем, и без автора сказки у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.

Героев озвучили Давид Бродский, Ирина Обрезкова, Артем Крылов, Максим Сергеев, Юлия Рудина, Валентин Морозов, Дмитрий Стрелков, Андрей Пирог и другие. Производством проекта занималась кинокомпания СТВ и анимационная студия «Воронеж» при поддержке Фонда кино.
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обсуждение >>
№ 1
Dima111   22.08.2023 - 23:58
Рисовка очень «Рапунцель» напоминает. Не знаю, мне такое не особо нравится. У нас вроде есть оригинал по этой сказке. Надо бы посмотреть и освежить в памяти. читать далее>>
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Давид БродскийАртём КрыловВалентин Морозов (II)Ирина ОбрезковаАндрей ПирогЮлия РудинаМаксим СергеевДмитрий Стрелков
фильмы
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка

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Как вызволить княжну из логова Черномора: отрывок мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» фотографии
Как вызволить княжну из логова Черномора: отрывок мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» фотографии
Как вызволить княжну из логова Черномора: отрывок мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» фотографии
Как вызволить княжну из логова Черномора: отрывок мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» фотографии
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