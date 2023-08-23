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Игорь Петренко перевоплотится в «Адмирала Кузнецова»

23 августа
2023 год

Новости кино >>
23 августа 2023

Игорь Петренко исполнит главную роль в многосерийном биографическом фильме «Адмирал Кузнецов». О старте съемок проекта сообщает пресс-служба платформы «Смотрим», где состоится премьера сериала. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Игорь Петренко перевоплотится в «Адмирала Кузнецова»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Николай Кузнецов – народный комиссар, которому пришлось командовать Военно-морским флотом СССР во время Великой Отечественной войны. Кузнецову, умному и тонкому стратегу, бережно относящемуся к жизни каждого матроса, неизменно удается выйти победителем из самых сложных ситуаций.

«Хотя съемочный процесс уже начался, я пока еще в процессе погружения в эту историю: одно дело, читать ее, сидя на кухне, и другое, начинать превращать всё это в жизнь. В жизнь, где остро ощущается конфликт между профессиональной деятельностью и личной полноценной жизнью. И конечно, тот груз ответственности, который был взвален на плечи достаточно молодого человека, решения, которые он принимает на фоне начала Великой Отечественной войны, делают Кузнецова Николая Герасимовича, по истине грандиозной личностью. Но отыскать во всем этом именно живого человека, с его слабостями, сомнениями и переживаниями — одна из основных задач для нас», — отмечает Игорь Петренко.

Игорь Петренко перевоплотится в «Адмирала Кузнецова»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

В актерском ансамбле проекта также Дарья Урсуляк, Анастасия Микульчина, Николай Добрынин, Виталий Кищенко, Александр Наумов, Алексей Макаров и другие.

«Наша картина – это несколько дней из жизни Николая Герасимовича Кузнецова, великого советского военачальника. Он занял пост наркома военно-морских сил в 36 лет – немыслимая цифра! Мы не пытаемся охватить всю жизнь адмирала Кузнецова. Это восемь фрагментов жизни из начала 1940-х, когда он заявил о себе со всей мощью. Это начало войны, бомбардировка Берлина, Таллинский переход, Сталинград и открытие Нахимовского училища. В сериале есть батальные сцены, остросюжетные эпизоды, а также личная жизнь Кузнецова. В нашем проекте появятся интересные и яркие исторические личности: Сталин, Ворошилов, Жуков, Тимошенко и другие. Замечательный актерский состав и прекрасный сюжет», — рассказывает режиссер Сергей Виноградов.

Съемки многосерийного фильма стартовали в Москве, а затем продолжатся в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Выборге и Новороссийске. Производством занимается кинокомпания «Мостелефильм» при поддержке Института развития интернета.
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Игорь Петренко перевоплотится в «Адмирала Кузнецова» фотографии
Игорь Петренко перевоплотится в «Адмирала Кузнецова» фотографии
Игорь Петренко перевоплотится в «Адмирала Кузнецова» фотографии
Игорь Петренко перевоплотится в «Адмирала Кузнецова» фотографии
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