Сестры-дайверы погружаются на глубину в отрывке триллера «Подводный капкан»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок триллера «Подводный капкан
», который выходит в российский прокат 24 августа.
По сюжету сестры-дайверы Дрю и Мэй совершают традиционное совместное погружение в новом месте, в отдаленном полудиком уголке, и даже не представляют, с чем им придется столкнуться. Камнепад заточает Мэй в смертельную подводную ловушку, и времени нет: кислород на исходе, паника нарастает. Дрю может рассчитывать только на себя и вынуждена принимать роковые решения, чтобы попытаться спасти сестру любой ценой. На глубине страха остается только надежда.
Главные роли исполнили Софи Лоу
и Луиза Краузе
. Режиссерское кресло занял Максимилиан Эрленвайн
.
Съемки «Подводного капкана» проходили на Мальте.
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