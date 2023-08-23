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Сестры-дайверы погружаются на глубину в отрывке триллера «Подводный капкан»

23 августа
2023 год

Новости кино >>
23 августа 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок триллера «Подводный капкан», который выходит в российский прокат 24 августа.



По сюжету сестры-дайверы Дрю и Мэй совершают традиционное совместное погружение в новом месте, в отдаленном полудиком уголке, и даже не представляют, с чем им придется столкнуться. Камнепад заточает Мэй в смертельную подводную ловушку, и времени нет: кислород на исходе, паника нарастает. Дрю может рассчитывать только на себя и вынуждена принимать роковые решения, чтобы попытаться спасти сестру любой ценой. На глубине страха остается только надежда.

Главные роли исполнили Софи Лоу и Луиза Краузе. Режиссерское кресло занял Максимилиан Эрленвайн.

Съемки «Подводного капкана» проходили на Мальте.
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Луиза КраузеСофи ЛоуМаксимилиан Эрленвайн
фильмы
Подводный капкан

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Сестры-дайверы погружаются на глубину в отрывке триллера «Подводный капкан» фотографии
Сестры-дайверы погружаются на глубину в отрывке триллера «Подводный капкан» фотографии
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