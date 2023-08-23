На «Кинокарте России» появились более 1600 мест съемок отечественных кинопроектов

На «Кинокарту России
» добавлено более 1600 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки отечественных фильмов и сериалов. На их основе уже создано несколько туристических киномаршрутов в ряде регионов, а в Ивановской области по ним организуются киноэкскурсии.
Интерактивный проект «Кинокарта России» был запущен 12 мая порталом Кино-Театр.Ру
при поддержке Института развития интернета и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Часть точек на «Кинокарту» наносили обычные пользователи, а остальные – ведущие российские киностудии и онлайн-платформы.
Итоги первого этапа проекта были подведены в рамках XI российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде. В частности, было проставлено более 1600 локаций по местам съемок более 600 фильмов и сериалов современного и советского периода. Кроме того, было сформировано 10 маршрутов, в том числе по Санкт-Петербургу, Москве, Ивановской области, Калининграду и Красноярску. На карте представлено 3 пространства киноблогеров, а также 9 киностудий.
В рамках «Кинокарты» пользователям теперь доступны 20 лонгридов о значимых для отечественного кинематографа географических объектах. Также с мая велась информационная поддержка проектов, которые сейчас находятся в процессе съемок, в результате было опубликовано 30 новостей и 30 постов в телеграм канале Кино-Театр.Ру об этапах создания российских фильмов и сериалов.
Проект «Кинокарта России» был представлен в рамках форума «Российская креативная неделя Дальний Восток 2023», II Международного форума кинопроизводителей в Красноярском крае, Форума регионального кинематографа «Новый вектор» в Калининградской области, Российский креативной недели в Москве. Кроме того, презентация киномаршрута по Ивановской области состоялась в июне в рамках V фестиваля сериалов «Пилот». Также на II Международном детском культурном форуме в августе была запущена программа «Киноискатель», которая поможет познакомить детей с историей своего региона через места съемок популярных фильмов.
«Мы благодарим всех наших партнеров, а также киностудии, онлайн-платформы и кинокомпании, которые активно включились в наш проект и проставляли адреса своих фильмов и сериалов, а также участвовали в дальнейшем составлении маршрутов. «Кинокарта России» переходит в новую стадию своего развития — теперь мы сконцентрируемся на более глубоком ее наполнении, в частности, будем создавать совместные интеграции с разными площадками и более подробно рассказывать о съемках фильмов и сериалов, а также информировать пользователей о проводимых мероприятиях с привязкой к геолокации. Мы сейчас открыты разным совместным идеям и предложениям. Хотим, чтобы «Кинокарта» была максимально удобной как для обычных пользователей, так и для создателей кино
», — отметил главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов
.
Проект «Кинокарта России» призван рассказать широкой аудитории, где снимались или снимаются в настоящий момент фильмы и сериалы. Особенностью проекта является возможность его самостоятельного заполнения пользователями: после авторизации каждый может прикрепить собственные фотографии с небольшим рассказом об этом месте, а также поделиться личными историями об участии в съемках. Пользователи «Кинокарты» стали соавторами уникальных туристических киномаршрутов по разным направлениям. «Кинокарта» способствует расширению туристического потенциала регионов России, повышает их узнаваемость, а также позволяет раскрыть возможности регионов в качестве локации для съемок будущих проектов.
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