На «Кинокарте России» появились более 1600 мест съемок отечественных кинопроектов

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Новости кино «Монахиню-воина» продолжат в виде кинотрилогии К съемкам приступят после забастовок сценаристов и актеров

Новости кино «Dомашний» изменил формат мелодрамы «Мама» с Юлией Мельниковой и Павлом Трубинером Сериал, чей показ намечен на 26 августа, теперь состоит из восьми эпизодов

Лайфстайл «Я была уверена, что не буду сниматься»: Светлана Иванова о конфликте с Валерией Гай Германикой на съёмках «Обоюдного согласия» Коллеги поссорились в первый рабочий день

Новости кино «Бери да помни» получил главный приз XI фестиваля «Короче» Лучшим короткометражным фильмом назван «Мне надо вам что-то сказать»

Рецензии на фильмы «Правда»: Истина в вине Фильм-предостереЖЕНИе из конкурса «Короче 2023»

Спутник телезрителя «Игры шпионов»: Пессимисты. Карибский сезон В ночь с 23 на 24 августа, 01:05, Кино ТВ