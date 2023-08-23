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На «Кинокарте России» появились более 1600 мест съемок отечественных кинопроектов

23 августа
2023 год

Новости кино >>
23 августа 2023
На «Кинокарту России» добавлено более 1600 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки отечественных фильмов и сериалов. На их основе уже создано несколько туристических киномаршрутов в ряде регионов, а в Ивановской области по ним организуются киноэкскурсии.

На «Кинокарте России» появились более 1600 мест съемок отечественных кинопроектов

Интерактивный проект «Кинокарта России» был запущен 12 мая порталом Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Часть точек на «Кинокарту» наносили обычные пользователи, а остальные – ведущие российские киностудии и онлайн-платформы.

Итоги первого этапа проекта были подведены в рамках XI российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде. В частности, было проставлено более 1600 локаций по местам съемок более 600 фильмов и сериалов современного и советского периода. Кроме того, было сформировано 10 маршрутов, в том числе по Санкт-Петербургу, Москве, Ивановской области, Калининграду и Красноярску. На карте представлено 3 пространства киноблогеров, а также 9 киностудий.

В рамках «Кинокарты» пользователям теперь доступны 20 лонгридов о значимых для отечественного кинематографа географических объектах. Также с мая велась информационная поддержка проектов, которые сейчас находятся в процессе съемок, в результате было опубликовано 30 новостей и 30 постов в телеграм канале Кино-Театр.Ру об этапах создания российских фильмов и сериалов.

На «Кинокарте России» появились более 1600 мест съемок отечественных кинопроектов

Проект «Кинокарта России» был представлен в рамках форума «Российская креативная неделя Дальний Восток 2023», II Международного форума кинопроизводителей в Красноярском крае, Форума регионального кинематографа «Новый вектор» в Калининградской области, Российский креативной недели в Москве. Кроме того, презентация киномаршрута по Ивановской области состоялась в июне в рамках V фестиваля сериалов «Пилот». Также на II Международном детском культурном форуме в августе была запущена программа «Киноискатель», которая поможет познакомить детей с историей своего региона через места съемок популярных фильмов.

«Мы благодарим всех наших партнеров, а также киностудии, онлайн-платформы и кинокомпании, которые активно включились в наш проект и проставляли адреса своих фильмов и сериалов, а также участвовали в дальнейшем составлении маршрутов. «Кинокарта России» переходит в новую стадию своего развития — теперь мы сконцентрируемся на более глубоком ее наполнении, в частности, будем создавать совместные интеграции с разными площадками и более подробно рассказывать о съемках фильмов и сериалов, а также информировать пользователей о проводимых мероприятиях с привязкой к геолокации. Мы сейчас открыты разным совместным идеям и предложениям. Хотим, чтобы «Кинокарта» была максимально удобной как для обычных пользователей, так и для создателей кино», — отметил главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

На «Кинокарте России» появились более 1600 мест съемок отечественных кинопроектов

Проект «Кинокарта России» призван рассказать широкой аудитории, где снимались или снимаются в настоящий момент фильмы и сериалы. Особенностью проекта является возможность его самостоятельного заполнения пользователями: после авторизации каждый может прикрепить собственные фотографии с небольшим рассказом об этом месте, а также поделиться личными историями об участии в съемках. Пользователи «Кинокарты» стали соавторами уникальных туристических киномаршрутов по разным направлениям. «Кинокарта» способствует расширению туристического потенциала регионов России, повышает их узнаваемость, а также позволяет раскрыть возможности регионов в качестве локации для съемок будущих проектов.
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На «Кинокарте России» появились более 1600 мест съемок отечественных кинопроектов фотографии
На «Кинокарте России» появились более 1600 мест съемок отечественных кинопроектов фотографии
На «Кинокарте России» появились более 1600 мест съемок отечественных кинопроектов фотографии
На «Кинокарте России» появились более 1600 мест съемок отечественных кинопроектов фотографии
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