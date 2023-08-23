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Анна Уколова и Екатерина Стулова стали «Первокурсницами»

23 августа
2023 год

Новости кино >>
23 августа 2023
Премьера комедийного сериала «Первокурсницы» с Анной Уколовой и Екатериной Стуловой состоится 4 сентября на ТНТ. Режиссером проекта выступил Илья ЕрмоловРазрешите обратиться»), сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Уколова и Екатерина Стулова стали «Первокурсницами»
фото: Пресс-служба ТНТ

По сюжету подруги Настя и Жанна к своим 40 годам поняли, что пробовали в жизни многое, а вот для себя еще не жили, но цифра в паспорте – не повод, чтобы бояться перемен. После того, как сыновья Насти уходят в армию, а Жанна узнает об измене мужа, подруги встречаются и жалеют о годах, которые, как им кажется, прошли впустую. И тогда Жанна решает, что все могло бы быть иначе, если бы они не бросили учебу после первого курса. Героини придумывают гениальный план: вернуться в институт и заселиться в то самое общежитие, чтобы начать все заново. Сорокалетним студенткам придется нелегко и в учебе, и в общении с молодым окружением. Но Жанна и Настя не собираются сдаваться на пути к своему счастью.

«В сериале «Первокурсницы» несколько главных идей. Первая – это женская дружба, которую две героини, две девчонки смогли сохранить в течение многих лет, несмотря на разницу характера, разный образ жизни и темперамент. Они остаются вместе, они верны друг другу, поддерживают друг друга даже в самых авантюрных вещах. А вторая идея в том, что даже в 40 лет можно изменить свою жизнь. Мы все, конечно, знаем это по фильму «Москва слезам не верит», в нем есть крылатая фраза: «В 40 лет жизнь только начинается». Так и у наших девчонок. В какую сторону – узнаете позже. Играя «первокурсниц», мы с Аней Уколовой, конечно, вспоминали свое студенчество, к тому же, мы учились в одном институте, на курсах разных мастеров. В жизни мы дружим уже много лет, поэтому нам было легко играть двух подруг», — рассказала Екатерина Стулова.

Также в сериале снялись Людмила Артемьева, Александр Обласов, Екатерина Новокрещенова, Ян Цапник, Евгений Егоров и другие. Креативными продюсерами и авторами сценария выступили Юлия ГаличенкоТриада») и Максим ВахитовГусар»).
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Анна Уколова и Екатерина Стулова стали «Первокурсницами» фотографии
Анна Уколова и Екатерина Стулова стали «Первокурсницами» фотографии
Анна Уколова и Екатерина Стулова стали «Первокурсницами» фотографии
Анна Уколова и Екатерина Стулова стали «Первокурсницами» фотографии
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