Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Денис Василье и Дарья Кукарских отправятся в «Город Брежнев»

23 августа
2023 год

Новости кино >>
23 августа 2023

Телеканал НТВ сообщает о старте съемок сериала «Город Брежнев» по мотивам одноименного романа Шамиля Идиатуллина. История главного героя – подростка Артура – развернется на фоне первого десятилетия работы завода КАМАЗ, затрагивая как производственные будни автогиганта, так и дворовую жизнь детей камазовцев, вовлеченных в борьбу группировок молодого города.

Денис Василье и Дарья Кукарских отправятся в «Город Брежнев»
фото: Пресс-служба НТВ

Действие картины будет происходить в 1983 году в городе Брежнев – современных Набережных Челнах. 15-летнего Артура (Тимур Шамсутдинов) родители отправляют в пионерских лагерь, где он знакомится с двумя вожатыми – Виталиком Соловьевым (Денис Васильев) и Мариной (Дарья Кукарских). Эта встреча становится судьбоносной для всех. Соловьев – бывший афганец, сильный, красивый, веселый и умный парень. В стычке с местными хулиганами он спасает Артура и его друзей. Следующая встреча ребят произойдет уже в городе: Марина придет на работу в школу, где учится Артур, а Виталик станет водителем одного из заводских начальников, а затем – Вадима Вазых (Илфат Аскаров) – отца Артура.

«Наша основная задача не просто показать людей и события сорокалетней давности, но и привнести в эту историю что-то свое, современную динамику, чтобы заинтересовать зрителя, особенно молодое поколение. История разворачивается глазами подростка, поэтому мы постараемся снять фильм так, чтобы он был близок и интересен нынешней молодежи. И тогда, и сейчас люди жили, любили, совершали ошибки и развивались, так что их проблемы нам близки и понятны. Наш фильм – историческая драма, поэтому была проведена большая подготовительная работа. Мы по крупицам воссоздавали быт Татарской АССР начала 80-х: общались со свидетелями той эпохи, изучали их нравы и взгляды, поднимали архивы и статьи. Найти места для съемок тоже было непросто, нас везде окружают приметы современности: стеклопакеты, кондиционеры, рекламные вывески, автомобили», — рассказывает Александр Колесник.

Во время подготовки к съемкам киногруппа посетила одно из крупнейших предприятий Республики Татарстан – завод КАМАЗ. Сотрудники провели экскурсию по комплексу, показали производственные помещения. Музей завода хранит архивные фотографии, которые очень пригодились художникам по гриму и костюму.

Съемки пройдут в Набережный Челнах, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Кисловодске.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Денис ВасильевАлександр КолесникДарья КукарскихТимур Шамсутдинов
фильмы
Город Брежнев

фотографии >>
Денис Василье и Дарья Кукарских отправятся в «Город Брежнев» фотографии
Денис Василье и Дарья Кукарских отправятся в «Город Брежнев» фотографии
Денис Василье и Дарья Кукарских отправятся в «Город Брежнев» фотографии
Денис Василье и Дарья Кукарских отправятся в «Город Брежнев» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Тото Кутуньо
22 августа ушёл из жизни певец, композитор Тото Кутуньо.
Алексей Шулин
20 августа ушёл из жизни актёр Алексей Шулин.
Владимир Дудкин
19 августа ушёл из жизни актёр Владимир Дудкин.
Игорь Ясулович
19 августа ушёл из жизни актёр Игорь Ясулович.

День рождения >>

Шахмар Алекперов
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленева
Алексей Федотов
Эдуард Чекмазов
Алексей Яровенко
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Скотт Каан
Джин Келли
Томми Корпела
Шелли Лонг
Глория Пирес
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Посредники
мелодрама
Южная Корея, 2022
Шёпоты мёртвого дома
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Танцующая королева
драма, семейное кино
Норвегия, 2023
Заложники
боевик, триллер
Германия, Испания, США, Франция, 2023
Квест
Россия, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Подводный капкан
триллер
Германия, 2023
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Сомния. Дитя тьмы
фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Только ты и я
мелодрама, психологический триллер, экранизация
Франция, 2023
Шимми: Первый король обезьян
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?