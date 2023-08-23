Денис Василье и Дарья Кукарских отправятся в «Город Брежнев»

Телеканал НТВ сообщает о старте съемок сериала «Город Брежнев» по мотивам одноименного романа Шамиля Идиатуллина. История главного героя – подростка Артура – развернется на фоне первого десятилетия работы завода КАМАЗ, затрагивая как производственные будни автогиганта, так и дворовую жизнь детей камазовцев, вовлеченных в борьбу группировок молодого города.
фото: Пресс-служба НТВ
Действие картины будет происходить в 1983 году в городе Брежнев – современных Набережных Челнах. 15-летнего Артура (Тимур Шамсутдинов) родители отправляют в пионерских лагерь, где он знакомится с двумя вожатыми – Виталиком Соловьевым (Денис Васильев) и Мариной (Дарья Кукарских). Эта встреча становится судьбоносной для всех. Соловьев – бывший афганец, сильный, красивый, веселый и умный парень. В стычке с местными хулиганами он спасает Артура и его друзей. Следующая встреча ребят произойдет уже в городе: Марина придет на работу в школу, где учится Артур, а Виталик станет водителем одного из заводских начальников, а затем – Вадима Вазых (Илфат Аскаров) – отца Артура.
«Наша основная задача не просто показать людей и события сорокалетней давности, но и привнести в эту историю что-то свое, современную динамику, чтобы заинтересовать зрителя, особенно молодое поколение. История разворачивается глазами подростка, поэтому мы постараемся снять фильм так, чтобы он был близок и интересен нынешней молодежи. И тогда, и сейчас люди жили, любили, совершали ошибки и развивались, так что их проблемы нам близки и понятны. Наш фильм – историческая драма, поэтому была проведена большая подготовительная работа. Мы по крупицам воссоздавали быт Татарской АССР начала 80-х: общались со свидетелями той эпохи, изучали их нравы и взгляды, поднимали архивы и статьи. Найти места для съемок тоже было непросто, нас везде окружают приметы современности: стеклопакеты, кондиционеры, рекламные вывески, автомобили», — рассказывает Александр Колесник.
Во время подготовки к съемкам киногруппа посетила одно из крупнейших предприятий Республики Татарстан – завод КАМАЗ. Сотрудники провели экскурсию по комплексу, показали производственные помещения. Музей завода хранит архивные фотографии, которые очень пригодились художникам по гриму и костюму.
Съемки пройдут в Набережный Челнах, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Кисловодске.
обсуждение >>