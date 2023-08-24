Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Клиенты — просто звери: новый трейлер полнометражного аниме «Консьерж универмага Арктика»

24 августа
2023 год

Новости кино >>
24 августа 2023

Студия Production I.GИллюзия рая», «Психопаспорт: Провидение») подогревает интерес к премьере полнометражного аниме, выпустив новый трейлер о нелегкой, но увлекательной работе «Консьержа универмага "Арктика"». Отправиться за покупками жителям Японии и тем, кто оказался поблизости, можно будет уже 20 октября.


Акино — новенькая в загадочном универмаге, где все покупатели — животные, а персонал — люди. Руководствуясь советами управляющего по этажу Тодо, девушка осваивает профессию. Несмотря на курьезные ситуации — то, испугавшись мамонта, наступит на пингвина, то примет детеныша на спине клиента за рюкзак, — Акино полна энтузиазма, а её девиз: «Всегда встречай с приветливой улыбкой» помогает найти подход даже к самым капризным гостям магазина.

Читать Антропоморфные животные в психологической драме «Выдающиеся звери»
Ролик сопровождается треком Gift от певицы Myuk, ранее исполнившей главную музыкальную тему во втором сезоне «Обещанного Неверленда».

Клиенты — просто звери: новый трейлер полнометражного аниме «Консьерж универмага Арктика»

«Консьерж универмага "Арктика"» основан на двухтомной манге Цутики Нисимуры, публиковавшейся в журнале Big Comic Zokan с февраля 2017-го по ноябрь 2018-го.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю
Очень странная стена: «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся
Демонам — однушка, зверям — универмаг: главные новости аниме за неделю
Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю
Поиск по меткам
Production I.GАнимацияаниме
фильмы
Иллюзия раяКонсьерж универмага «Арктика»Обещанный НеверлендПсихопаспорт: Провидение

фотографии >>
Клиенты — просто звери: новый трейлер полнометражного аниме «Консьерж универмага Арктика» фотографии
Клиенты — просто звери: новый трейлер полнометражного аниме «Консьерж универмага Арктика» фотографии
Клиенты — просто звери: новый трейлер полнометражного аниме «Консьерж универмага Арктика» фотографии
Клиенты — просто звери: новый трейлер полнометражного аниме «Консьерж универмага Арктика» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Тото Кутуньо
22 августа ушёл из жизни певец, композитор Тото Кутуньо.
Алексей Шулин
20 августа ушёл из жизни актёр Алексей Шулин.
Владимир Дудкин
19 августа ушёл из жизни актёр Владимир Дудкин.
Игорь Ясулович
19 августа ушёл из жизни актёр Игорь Ясулович.

День рождения >>

Анна Арефьева
Денис Бургазлиев
Александр Высоковский
Теона Дольникова
Джемма Осмоловская
Евгений Редько
Екатерина Соломатина
Линда Табагари
Татьяна Ташкова
Руперт Гринт
Стив Гуттенберг
Пеппино Де Филиппо
Ирма Лосано
Алекс Лютц
Чад Майкл Мюррей
Стивен Фрай
все родившиеся 24 августа >>

Афиша кино >>

Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Посредники
мелодрама
Южная Корея, 2022
Шёпоты мёртвого дома
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Квест
Россия, 2023
Танцующая королева
драма, семейное кино
Норвегия, 2023
Заложники
боевик, триллер
Германия, Испания, США, Франция, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Подводный капкан
триллер
Германия, 2023
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Сомния. Дитя тьмы
фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Только ты и я
мелодрама, психологический триллер, экранизация
Франция, 2023
Шимми: Первый король обезьян
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?