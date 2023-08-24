Клиенты — просто звери: новый трейлер полнометражного аниме «Консьерж универмага Арктика»

Студия Production I.G
(«Иллюзия рая
», «Психопаспорт: Провидение
») подогревает интерес к премьере полнометражного аниме, выпустив новый трейлер о нелегкой, но увлекательной работе «Консьержа универмага "Арктика"»
. Отправиться за покупками жителям Японии и тем, кто оказался поблизости, можно будет уже 20 октября.
Акино — новенькая в загадочном универмаге, где все покупатели — животные, а персонал — люди. Руководствуясь советами управляющего по этажу Тодо, девушка осваивает профессию. Несмотря на курьезные ситуации — то, испугавшись мамонта, наступит на пингвина, то примет детеныша на спине клиента за рюкзак, — Акино полна энтузиазма, а её девиз: «Всегда встречай с приветливой улыбкой» помогает найти подход даже к самым капризным гостям магазина.
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Антропоморфные животные в психологической драме «Выдающиеся звери»
Ролик сопровождается треком Gift
от певицы Myuk
, ранее исполнившей главную музыкальную тему во втором сезоне «Обещанного Неверленда
».
«Консьерж универмага "Арктика"» основан на двухтомной манге Цутики Нисимуры
, публиковавшейся в журнале Big Comic Zokan с февраля 2017-го по ноябрь 2018-го.
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