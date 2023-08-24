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Дмитрий Лысенков сыграет «смесь Квазимодо и Ричарда Третьего» в сериале «Последний богатырь. Наследие»

24 августа
2023 год

Новости кино >>
24 августа 2023

Дмитрий Лысенков присоединился к актерскому составу сериала «Последний богатырь. Наследие». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Start, он сыграет нового персонажа по имени Цвырь, «смесь Квазимодо и Ричарда Третьего», как его описывает сам актер.

Дмитрий Лысенков сыграет «смесь Квазимодо и Ричарда Третьего» в сериале «Последний богатырь. Наследие»
фото: пресс-служба видеосервиса Start


«Мой персонаж — сын Белогора, которого он себе наколдовал. К сожалению, не очень удачно. Цвырь в некотором смысле ущербный человек, хотя, насколько он человек, тоже непонятно. Такой персонаж никак не фигурирует в русских народных сказках, он полностью изобретен сценаристами», — поведал о своем герое Дмитрий Лысенков.

По задумке создателей Цвырь напоминает то ли крысу, то ли змею, обладает необычной магической силой и в то же время не лишен комедийных черт. По сценарию он заикается, и благодаря этой детали Лысенков нашел для персонажа новую краску: предложил, чтобы герой — раз уж он наколдован из змеиной чешуи — заикался на шипящих. А еще Цвыря наделили горбом: и актер, помимо четырех слоев одежды, носит корсет со специальной накладкой на спине.

Дмитрий Лысенков сыграет «смесь Квазимодо и Ричарда Третьего» в сериале «Последний богатырь. Наследие»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам автора сценария и креативного продюсера Василия Куценко, «Дмитрий Лысенков — актер, который может хорошо сочетать глубокую драму и невероятную комедию. Это его исключительное умение сразу определило для нас выбор артиста».

Режиссерское кресло сериала занял Антон Маслов, ранее сотрудничавший с Дмитрием Лысенковым. «С Димой у нас уже довольно прочная команда, которая прошла сквозь года и не один проект. Как-то на своем дне рождения я пошутил, что не сниму больше ни одного проекта без Димы Лысенкова. Из-за этого Дима приехал и снялся в "Поехавшей", причем пошел навстречу, чтобы это осуществить. Я очень рад, что мы продолжаем с ним работу и на площадке "Последнего богатыря"», — рассказал режиссер.

Читать рецензию «Последний богатырь: Посланник тьмы»: Вот и сказочке конец

События «Последнего богатыря. Наследия» разворачиваются спустя 20 лет после финала кинотрилогии «Последний богатырь». У Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву прошлого, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

В сериале к своим ролям, помимо Хориняка, вернулись Кирилл Зайцев, Елена Яковлева и Владислав Ветров. Александр Лыков исполнит роль Соловья-разбойника, Татьяна Догилева — Зеркальца, Юлия Пересильд — молодой Бабы Яги, а Александра Урсуляк — повзрослевшей Василисы. Компанию им также составят Александр Устюгов, Олег Чугунов и Никита Кологривый.
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Дмитрий Лысенков сыграет «смесь Квазимодо и Ричарда Третьего» в сериале «Последний богатырь. Наследие» фотографии
Дмитрий Лысенков сыграет «смесь Квазимодо и Ричарда Третьего» в сериале «Последний богатырь. Наследие» фотографии
Дмитрий Лысенков сыграет «смесь Квазимодо и Ричарда Третьего» в сериале «Последний богатырь. Наследие» фотографии
Дмитрий Лысенков сыграет «смесь Квазимодо и Ричарда Третьего» в сериале «Последний богатырь. Наследие» фотографии
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