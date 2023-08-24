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Александр Яценко, Юлия Снигирь и Михаил Тройник завершили «Дело Германа»

24 августа
2023 год

Новости кино >>
24 августа 2023
Завершились съемки восьмисерийной психологической драмы Софьи Райзман «Дело Германа» с Александром Яценко, Юлией Снигирь и Михаилом Тройником‎ в главных ролях. Премьера сериала, который пополнит линейки Wink originals и more originals, состоится в 2023 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv. Производством занимается «НМГ Студия» совместно с «Киностудией КИТ», уточняет пресс-служба сервисов.

Александр Яценко, Юлия Снигирь и Михаил Тройник завершили «Дело Германа»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Это история мстителя, психологическая драма с криминальным уклоном. О том, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает. Меня заинтересовала история, мне захотелось в ней сыграть. Очень простой критерий выбора, всегда им пользуюсь», — рассказал Александр Яценко.

По сюжету в московском цирке похищена трехлетняя девочка. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.

Александр Яценко, Юлия Снигирь и Михаил Тройник завершили «Дело Германа»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Самым запоминающимся был первый съемочный день — сцена в больнице. Тогда на меня произвело впечатление, как работает вся съемочная группа, особенно режиссер Софья Райзман. Я знала ее как актрису, мы вместе играли в МХТ, но я не ожидала, что дебютант может так легко, иронично и профессионально разбирать сцены, так чувствовать кадр. Мне кажется, "Дело Германа" — качественный и классный сериал с невероятной актерской командой. Свою героиню Еву я очень люблю, она яркая, свободная и она максималист: если любит или ненавидит, то до конца, но ей тесно в этом обыденном мире. Я гораздо спокойнее и взвешенней, и мне было непросто ее играть»‎, — отметила Юлия Снигирь.

В сериале также заняты Евгения Симонова, Ольга Озоллапиня, Александр Ильин-младший, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Георгий Уточкин и Игорь Хрипунов. За визуальную составляющую отвечают оператор Евгений Цветков и художник-постановщик Ольга Соколова. Продюсерами выступили Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Андрей Терешок, Андрей Бегунов и Екатерина Уруру.

Александр Яценко, Юлия Снигирь и Михаил Тройник завершили «Дело Германа»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«У нас получился какой-то невероятный каст, с которым безумно интересно работать над сериалом, с ними каждую сцену можно снимать почти как самостоятельный короткий метр. Мне кажется жанр "Дела Германа" синтетическим: здесь и драма, и драмеди, и детектив, и элементы триллера. И, думаю, после съемочного процесса он трансформируется во что-то свое», — считает Софья Райзман.
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Александр Яценко, Юлия Снигирь и Михаил Тройник завершили «Дело Германа» фотографии
Александр Яценко, Юлия Снигирь и Михаил Тройник завершили «Дело Германа» фотографии
Александр Яценко, Юлия Снигирь и Михаил Тройник завершили «Дело Германа» фотографии
Александр Яценко, Юлия Снигирь и Михаил Тройник завершили «Дело Германа» фотографии
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