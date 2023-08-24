Александр Яценко, Юлия Снигирь и Михаил Тройник завершили «Дело Германа»

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Новости кино От школы до колонии один шаг: «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым выходит 1 сентября Премьера нового проекта Карена Оганесяна состоится в онлайн-кинотеатр START

Фестивальная колонка Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче» Шестерка лучших и коротко об остальных

Спутник телезрителя «Игры шпионов»: Пессимисты. Карибский сезон В ночь с 23 на 24 августа, 01:05, Кино ТВ

Главная тема Божественное вмешательство и прикосновение греха: азиатские лауреаты Каннского кинофестиваля в XXI веке 11 картин из разных стран: от Ирана до Казахстана (и Японии)

Лайфстайл «Я была уверена, что не буду сниматься»: Светлана Иванова о конфликте с Валерией Гай Германикой на съёмках «Обоюдного согласия» Коллеги поссорились в первый рабочий день

Спутник телезрителя «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства В ночь с 22 на 23 августа, 00:29, РЕН ТВ

Лайфстайл «Короче»: Анна Банщикова, Михаил Тройник и Анатолий Кот Церемония закрытия 11-го кинофестиваля «Короче»