На платформе «Смотрим» вышел «Доктор Краснов» с Игорем Петренко

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Фестивальная колонка Девять сантиметров чуда: Обзор коротких метров фестиваля «Короче» Шестерка лучших и коротко об остальных

Спутник телезрителя «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства В ночь с 22 на 23 августа, 00:29, РЕН ТВ

Спутник телезрителя «Игры шпионов»: Пессимисты. Карибский сезон В ночь с 23 на 24 августа, 01:05, Кино ТВ

Новости кино В конце лета состоится премьера новых серий «Спасской» с Кариной Андоленко Продолжение сериала стартует на телеканале «Россия» 28 августа

Спутник телезрителя «Притворись моей женой»: Адам Сэндлер в собственном соку 24 августа, 21:00, viju TV1000

Главная тема Божественное вмешательство и прикосновение греха: азиатские лауреаты Каннского кинофестиваля в XXI веке 11 картин из разных стран: от Ирана до Казахстана (и Японии)