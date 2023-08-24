Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На платформе «Смотрим» вышел «Доктор Краснов» с Игорем Петренко

24 августа
2023 год

Новости кино >>
24 августа 2023
На медиаплатформе «Смотрим» вышли все серии медицинской драмы Алёны Райнер «Доктор Краснов» с Игорем Петренко в главной роли. Компанию ему в сериале составили Ольга Красько, Александра Никифорова и Александр Ратников. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

На платформе «Смотрим» вышел «Доктор Краснов» с Игорем Петренко
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«В этой истории меня в первую очередь привлек мой герой – добрый, проницательный, талантливый человек. У Краснова нестандартный подход к пациентам, любое заболевание он может прочесть по особым признакам, внимательно "слушает" тело. Краснов – очень дотошный к мелочам и деталям человек, и это очень помогает ему в работе. Он – гениальный врач! Но он попадает в неприятную ситуацию, теряет память. И, что забавно, в том периоде, который забыл мой герой, он был совершенно другим человеком: действовал жестко, прагматично, не прощал никому ни малейшего промаха, и тем самым сформировал у всех определенное отношение к себе, к работе, друг к другу, к пациентам. С чем совершенно не согласен тот Краснов, которым он стал после возвращения из комы. Но судьба дает ему возможность исправить ошибки, которые завели его на неправильный путь, и он все начинает создавать сначала», — поведал о своем персонаже Игорь Петренко.

По сюжету заведующий терапевтическим отделением и гениальный врач-диагност Андрей Краснов (Петренко) после огнестрельной травмы головы теряет память. Он не помнит последние десять лет своей жизни и больше не может лечить людей. Однако совсем отказаться от любимого дела Краснов не в силах и готов работать даже медбратом. Начать все заново оказывается непросто: герой с ужасом узнает, что за эти десять лет потерял семью, расположение коллег и доверие дочери. Чтобы по крупицам восстановить «потерянную» жизнь, ему предстоит снова пережить драматические события своего прошлого. Сделать непростой выбор между двумя дорогими ему женщинами – бывшей женой Анной (Красько), развод с которой стерся из его памяти, и коллегой Дашей (Никифорова). А еще — разобраться в странной истории с испытаниями нового экспериментального препарата, из-за которого погиб молодой пациент.

На платформе «Смотрим» вышел «Доктор Краснов» с Игорем Петренко
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«В сериале я – главврач! У меня нет конфликта с моей героиней, мне про нее все понятно. Наверное, потому что какие-то ее личностные истории похожи на то, что происходило в моей жизни. Мы пытались уйти от банального образа главврача. Но, пообщавшись с настоящими врачами, я понимаю, что они – обычные люди, со своими тараканами», — рассказала Ольга Красько.

В сериале также заняты Евгения Каверау, Сергей Колесников, Лариса Домаскина, Наиль Абдрахманов, Анастасия Чепелюк, Гавриил Федотов, Николай Клямчук, Полина Давыдова, Филипп Ершов и Александр Арсентьев. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Маковеев и художник-постановщик Юрий Осипенко.



По словам Александра Ратникова, его «персонаж Игорь Новицкий – профессорский сынок, карьерист, очень заурядный врач, но он всегда достигает того, что наметил. По сути, он предатель. Но когда я прочитал сценарий, сразу вспомнил свою тетю: она была заслуженным врачом России, главврачом, поэтому для меня эта роль – некое посвящение моей тете, пусть и в образе негодяя».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   24.08.2023 - 16:07
ну в целом медицинские сериалы у нас обычно неплохие получаются, так что есть все шансы на то, что этот тоже станет неплохим. Ну и вообще платфлорма тоже растет быстро читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Игорь Петренко станет «Доктором Красновым»
Поиск по меткам
Россия-1СМОТРИМ
персоны
Наиль АбдрахмановАлександр АрсентьевПолина ДавыдоваЛариса ДомаскинаФилипп ЕршовЕвгения КаверауНиколай КлямчукСергей КолесниковОльга КраськоДмитрий МаковеевАлександра НикифороваЮрий ОсипенкоИгорь ПетренкоАлёна РайнерАлександр РатниковГавриил ФедотовАнастасия Чепелюк
фильмы
Доктор Краснов

фотографии >>
На платформе «Смотрим» вышел «Доктор Краснов» с Игорем Петренко фотографии
На платформе «Смотрим» вышел «Доктор Краснов» с Игорем Петренко фотографии
На платформе «Смотрим» вышел «Доктор Краснов» с Игорем Петренко фотографии
На платформе «Смотрим» вышел «Доктор Краснов» с Игорем Петренко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тото Кутуньо
22 августа ушёл из жизни певец, композитор Тото Кутуньо.
Алексей Шулин
20 августа ушёл из жизни актёр Алексей Шулин.
Владимир Дудкин
19 августа ушёл из жизни актёр Владимир Дудкин.
Игорь Ясулович
19 августа ушёл из жизни актёр Игорь Ясулович.

День рождения >>

Анна Арефьева
Денис Бургазлиев
Александр Высоковский
Теона Дольникова
Джемма Осмоловская
Евгений Редько
Екатерина Соломатина
Линда Табагари
Татьяна Ташкова
Руперт Гринт
Стив Гуттенберг
Пеппино Де Филиппо
Ирма Лосано
Алекс Лютц
Чад Майкл Мюррей
Стивен Фрай
все родившиеся 24 августа >>

Афиша кино >>

Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Квест
Россия, 2023
Посредники
мелодрама
Южная Корея, 2022
Шёпоты мёртвого дома
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Танцующая королева
драма, семейное кино
Норвегия, 2023
Заложники
боевик, триллер
Германия, Испания, США, Франция, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Подводный капкан
триллер
Германия, 2023
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Сомния. Дитя тьмы
фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Только ты и я
мелодрама, психологический триллер, экранизация
Франция, 2023
Шимми: Первый король обезьян
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram