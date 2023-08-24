На платформе «Смотрим» вышел «Доктор Краснов» с Игорем Петренко

«В этой истории меня в первую очередь привлек мой герой – добрый, проницательный, талантливый человек. У Краснова нестандартный подход к пациентам, любое заболевание он может прочесть по особым признакам, внимательно "слушает" тело. Краснов – очень дотошный к мелочам и деталям человек, и это очень помогает ему в работе. Он – гениальный врач! Но он попадает в неприятную ситуацию, теряет память. И, что забавно, в том периоде, который забыл мой герой, он был совершенно другим человеком: действовал жестко, прагматично, не прощал никому ни малейшего промаха, и тем самым сформировал у всех определенное отношение к себе, к работе, друг к другу, к пациентам. С чем совершенно не согласен тот Краснов, которым он стал после возвращения из комы. Но судьба дает ему возможность исправить ошибки, которые завели его на неправильный путь, и он все начинает создавать сначала», — поведал о своем персонаже Игорь Петренко.
По сюжету заведующий терапевтическим отделением и гениальный врач-диагност Андрей Краснов (Петренко) после огнестрельной травмы головы теряет память. Он не помнит последние десять лет своей жизни и больше не может лечить людей. Однако совсем отказаться от любимого дела Краснов не в силах и готов работать даже медбратом. Начать все заново оказывается непросто: герой с ужасом узнает, что за эти десять лет потерял семью, расположение коллег и доверие дочери. Чтобы по крупицам восстановить «потерянную» жизнь, ему предстоит снова пережить драматические события своего прошлого. Сделать непростой выбор между двумя дорогими ему женщинами – бывшей женой Анной (Красько), развод с которой стерся из его памяти, и коллегой Дашей (Никифорова). А еще — разобраться в странной истории с испытаниями нового экспериментального препарата, из-за которого погиб молодой пациент.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«В сериале я – главврач! У меня нет конфликта с моей героиней, мне про нее все понятно. Наверное, потому что какие-то ее личностные истории похожи на то, что происходило в моей жизни. Мы пытались уйти от банального образа главврача. Но, пообщавшись с настоящими врачами, я понимаю, что они – обычные люди, со своими тараканами», — рассказала Ольга Красько.
По словам Александра Ратникова, его «персонаж Игорь Новицкий – профессорский сынок, карьерист, очень заурядный врач, но он всегда достигает того, что наметил. По сути, он предатель. Но когда я прочитал сценарий, сразу вспомнил свою тетю: она была заслуженным врачом России, главврачом, поэтому для меня эта роль – некое посвящение моей тете, пусть и в образе негодяя».
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