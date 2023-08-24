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«Куколка» Анастасия Уколова окажется в водовороте интриг эпохи царской России

24 августа
2023 год

Новости кино >>
24 августа 2023

Стартовали съемки многосерийного исторического детектива Егора Анашкина «Куколка». Первыми сериал производства студии «Мангос Фильм» увидят подписчики онлайн-кинотеатра Кинопоиск в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире канала «Россия», уточняет пресс-служба ВГТРК.

Главные роли в «Куколке» исполняют Анастасия Уколова, Глеб Бочков, Роман Мадянов, Елена Валюшкина, Владимир Симонов, Алексей Демидов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Геннадий Смирнов, Олег Алмазов, Владимир Юматов и Никита Тарасов. Авторами сценария выступили Елена Исаева и Станислав Эркилевский, а автором идеи — Марика Девич. Съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге.

«Куколка» Анастасия Уколова окажется в водовороте интриг эпохи царской России
фото: пресс-служба ВГТРК

События разворачиваются в 1911-м. Выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская (Уколова) возвращается в небольшой провинциальный городок. Благополучие ее семьи зиждется на родстве с любящим дядюшкой, владельцем оружейного завода Николаем Шумиловым (Мадянов). Родители Сашеньки — князь Иван Сергеевич Мещерский (Симонов) и Мария Ильинична (Валюшкина) — мечтают о скорейшем замужестве дочери, а сама она грезит блестящей карьерой архитектора. Желая угодить родителям, Саша сводит новые знакомства и моментально погружается в водоворот интриг, где на кону превыше страстей личных оказываются интересы политические. Хладнокровные убийства и шантаж, хитросплетения заговоров, ускользающие от разоблачения дерзкие провокаторы — все это захватывает восторженную институтку, испытывающую смертельную тоску от скудности жизненных перспектив. Сама того не замечая, героиня становится идеальным объектом для террористического гипноза.

Исполнительнице роли Саши Анастасии Уколовой «очень понравился сценарий: после его прочтения, как после хорошей книги, я несколько дней ходила под впечатлением – очень захватывающий сюжет. А самый большой сюрприз ожидает зрителей в финале: я даже сама не ожидала такой развязки! Это и приключения, и детектив, и, конечно же, любовная линия – она всем движет. Моя героиня – совсем юный цветочек – приезжает домой на каникулы. И там с ней начинают происходить какие-то странные вещи, она все время оказывается в самой гуще событий, сама ищет выходы из ситуаций, начинает расследовать, что происходит. Моя Саша очень решительная, смелая, внимательна и думающая девушка. Я ей восхищаюсь».
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№ 1
Sergey Tsvetkov   24.08.2023 - 17:48
Читал, что две косы вместо одной в институтах благородных девиц заплетали воспитанницам в качестве наказания за проступок. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Куколка» Анастасия Уколова окажется в водовороте интриг эпохи царской России фотографии
«Куколка» Анастасия Уколова окажется в водовороте интриг эпохи царской России фотографии
«Куколка» Анастасия Уколова окажется в водовороте интриг эпохи царской России фотографии
«Куколка» Анастасия Уколова окажется в водовороте интриг эпохи царской России фотографии
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