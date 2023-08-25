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Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне

25 августа
2023 год

Новости кино >>
25 августа 2023

Онлайн-кинотеатр PREMIER, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», отметил 5-летие с момента основания компании. На праздновании юбилея PREMIER раскрыл количество проектов, которые выйдут на сервисе в новом сезоне, и поделился планами по развитию бизнеса.

Новый сезон для видеосервисов традиционно начнется осенью этого года и завершится в августе следующего. Онлайн-кинотеатр PREMIER за этот период планирует выпустить 25 оригинальных сериалов и 38 проектов, произведенных совместно с телеканалами холдинга «Газпром-Медиа». Кроме того, в новом сезоне зрители видеосервиса увидят 15 документальных проектов и 6 полнометражных фильмов, которые выйдут эксклюзивно на PREMIER.

Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне
фото: «Убить Риту»

Оригинальные сериалы PREMIER, которые выйдут в новом сезоне

Этой осенью зрители увидят криминальную драму «Убить Риту» о талантливом химике, которая скрывается от бандитов и спецслужб, трогательную комедию с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным «Трепачи» о стендапе и пути к мечте. До конца года на PREMIER выйдут спортивная драма «Панчер» о чемпионе мира по боксу, который по стечению обстоятельств становится тренером в детском доме, драма «Сны Алисы» и драмеди об отношениях подростков в многонациональной семье «Саша против!».

В 2024-м PREMIER представит социальную драму «Фарма» о братьях, которые вынуждены подпольно производить дорогостоящее лекарство, драмеди «Казачок» о современном подростке, который попадает в казачий хутор 1612 года. Также уже в следующем году состоится премьера проекта по мотивам книги армянской писательницы Наринэ Абгарян «Симон», а также драмеди «Саша и Питер» о девушке, которая, переезжает в Петербург и устраивается на работу в ЗАГС, чтобы расстроить свадьбу бывшего парня. Кроме того, на платформе выйдут роуд-муви «Пять копеек» о погоне за сокровищами и сериал «Клипот», снятые при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Уже в новом сезоне зрителям представят продолжения уже полюбившихся проектов: вторые сезоне сериалов «ЮЗЗЗ», «Зверобой», «Бедный олигарх» и третий сезон «Игры на выживание».

Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне
фото: «Постучись в мою дверь»

Проекты, которые PREMIER выпустит вместе с телеканалами

В новом сезоне PREMIER будет еще продуктивнее сотрудничать с телеканалами «Газпром-Медиа Холдинг», снимая сериалы и фильмы с НТВ, ТНТ, ТВ-3 и 2х2. Этой осенью зрители смогут увидеть исторический сериал «Цербер», созданный PREMIER совместно с ИРИ и НТВ. «Цербер» рассказывает о расследовании убийств, происходящих в Петербурге на фоне восстания декабристов. Проект получил главный приз жюри на фестивале «Пилот».

Вместе ТНТ онлайн-кинотеатр выпустит сериал «Постучись в мою дверь» – российскую адаптацию одноименного турецкого хита, продолжение самого просматриваемого на сервисе сериала – «Реальные пацаны-3». Новые сезоны появятся у сериалов «Полярный», «Универ. Старики» и «Гусар». Еще два сериала-призера фестиваля «Пилот» – семейная комедия «Киберпапа» об отчиме, который участвует в кибертурнире вместе с пасынком, и драмеди «Макрон» о парне, который влюбился в ровесницу своих родителей, – выйдут на PREMIER и телеканале ТНТ в новом сезоне.

В числе новинок — «Плевако» (совместно с НТВ), сюжет которого вдохновлен биографией легендарного российского адвоката и оратора Федора Плевако, комедийный боевик «Красный 5» (при поддержке ИРИ И ТВ-3) о спецагенте, который ловит преступников с суперспособностями, и анимационный сериал для взрослых «Внутренняя мимперия» (совместно с 2х2).

Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне
фото: «Киборг»

Новые документальные проекты в линейке PREMIER.Doc

В новом сезоне PREMIER продолжит развивать направление документальных проектов, изучая новые темы, феномены и уникальные истории. Сериал «Вас беспокоят из банка» расскажет о методах работы телефонных мошенников, которые в последние годы украли у россиян десятки миллиардов рублей, и способах защиты от них. Социальный проект «Киборг» (совместно с ИРИ) покажет, как люди с протезами учатся жить новой жизнью и преодолевают себя, исполняя свои мечты: прыгают с парашютом, катаются на вейкборде и не перестают верить в лучшее.

Еще один социальный док «Белые вороны» (совместно с ИРИ) покажет успешных блогеров, которые сумели превратить свои особенности здоровья в преимущества, долгожданный сериал «Кино 3.0» расскажет о развитии новейшего российского кино и его ключевых фигурах, исторический сериал «Романовы. Расстрел» исследует жестокое убийство царя Николая II и его семьи, откроет новые ранее неизвестные факты и теории.

Сериал «Отлив», съемки которого проходили в экспедиции в Индии, зрители также смогут увидеть уже в новом сезоне. Остросюжетная история «Крионика» о людях, которые создали бизнес по заморозке тел ради их потенциального «воскрешения» в будущем, выйдет на PREMIER в 2024 году. Также в новом сезоне онлайн-кинотеатр выпустит несколько документальных проектов о спорте: «72», «Где рождаются чемпионы», «Балетный синдром».

Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне

Технологические изменения и планы по развитию онлайн-кинотеатра PREMIER

PREMIER планирует существенно улучшить интерфейс своей платформы, добавив новый функционал и в личный кабинет пользователей. Вскоре команда онлайн-кинотеатра собирается запустить рекомендательную систему, которая поможет пользователям быстро подобрать контент по интересам и настроению. Кроме того, расширится и количество внутренних сервисов онлайн-кинотеатра: уже сейчас PREMIER вместе с телеканалом «Матч ТВ» запустил спортивный раздел, в котором пользователи могут смотреть любимые соревнования и турниры в прямом эфире, в том числе и Российскую Премьер-Лигу.

Уже в новом сезоне PREMIER расширит свою библиотеку аудио-контентом, запустив раздел с подкастами и радио «Шум». В нем будут собраны как оригинальные проекты онлайн-кинотеатра, так и подкасты других студий. Существенно улучшится детский интерфейс, он станет еще более безопасным и удобным как для родителей, так и для маленьких зрителей онлайн-кинотеатра.
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