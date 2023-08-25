Светлана Ходченкова и Михаил Галустян стали вождями первобытных племен в сериале «жЫЫЫзнь»

анонс

В актерском составе также Анна Чиповская, Сергей Гилев, Роман Васильев и Евгений Шварц

Стартовали съемки мюзикла «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина

25 августа

Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне

Онлайн-кинотеатр отметил свое 5-летие и поделился планами на год