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Светлана Ходченкова и Михаил Галустян стали вождями первобытных племен в сериале «жЫЫЫзнь»

25 августа
2023 год

Новости кино >>
25 августа 2023
Стартовали съемки комедийного сериала «жЫЫЫзнь» со Светланой Ходченковой и Михаилом Галустяном. Об этом сообщается в Telegram-канале кинокомпании 1-2-3 Production.

Светлана Ходченкова и Михаил Галустян стали вождями первобытных племен в сериале «жЫЫЫзнь»
фото: Telegram-канал кинокомпании 1-2-3 Production

По сюжету в первобытном лесу на пасмурном берегу реки живет племя. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за жЫЫЫзнь. Вождь (Михаил Галустян), которому катастрофически не хватает зрелости и опыта, хочет, чтобы все в племени в первую очередь считали его своим другом. Он всячески старается скрасить жизнь своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира, в борьбе с которыми он бессилен.

К несчастью Вождя, на соседнем очень солнечном берегу реки во главе с Вождихой (Светлана Ходченкова) живет более развитое племя «Придурков», куда и сбегает один из его охотников, не выдержав тягот первобытной жизни. Ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а наоборот, дают жилье и красивую женщину. Пораженные такими перспективами жители пасмурного берега стали стремиться в племя «Придурков», но ждет ли их там по-настоящему лучшая жизнь или это просто красивая картинка?

«Несмотря на жанр сериала мы будем говорить о серьезных вещах: о сложности выбора и о том, что такое хорошо и что такое плохо. Эта легкая, на первый взгляд, история, рассказанная от лица первобытного общества, показывает множество самых разных нюансов человеческих взаимоотношений», — говорит Светлана Ходченкова.

В актерском составе также Борис Дергачев, Михаил Кремер и Петр Скворцов. Режиссерами выступают Александр Бойков и Эмиль Никогосян.
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Александр БойковМихаил ГалустянБорис ДергачевМихаил КремерЭмиль НикогосянПётр СкворцовСветлана Ходченкова

фотографии >>
Светлана Ходченкова и Михаил Галустян стали вождями первобытных племен в сериале «жЫЫЫзнь» фотографии
Светлана Ходченкова и Михаил Галустян стали вождями первобытных племен в сериале «жЫЫЫзнь» фотографии
Светлана Ходченкова и Михаил Галустян стали вождями первобытных племен в сериале «жЫЫЫзнь» фотографии
Светлана Ходченкова и Михаил Галустян стали вождями первобытных племен в сериале «жЫЫЫзнь» фотографии
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