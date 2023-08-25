Стартовали съемки мюзикла «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина

В Павловске под Санкт-Петербургом начались съемки фильма «Пророк. История Александра Пушкина», где образ поэта в разные годы жизни воплотят Юра Борисов и Кай Гетц. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая выступает дистрибьютором проекта и занимается его производством совместно с компанией «Кинослово».
фото: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»
Это история жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. В картине Пушкин предстанет как современный и многогранный герой, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным.
«Для меня большая честь встать у руля столь масштабного сложнопостановочного проекта. Одна из задач нашей картины – показать современным зрителям Пушкина не как лакированного колосса классической литературы, а как живого, мятущегося героя, которому не чужды сильные человеческие страсти, понятные каждому из нас. При этом к «Солнцу русской поэзии» мы, конечно, относимся с подобающим почтением и любовью. Реализовать нашу идею мы решили в уникальном жанре с оригинальными музыкально-танцевальными номерами. Мы приложим все усилия, чтобы создать удивительную и незабываемую картину», — говорит Феликс Умаров.
фото: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»
Съемки пройдут в уникальных исторических локациях Санкт-Петербурга и пригородов, в часть из которых кинематографисты допущены впервые: Дворцовые конюшни в Петергофе, Павильон Роз в Павловском парке, усадьба Знаменка, Юсуповский дворец, Строгановский и Мраморный дворцы, Госархив ВМФ, двор Государственной академической капеллы, Музей-квартира Л.Н. Бенуа, Академия художеств им. И. Репина, Дом архитектора (особняк А.А. Половцова), Библиотека Бестужевских курсов, Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина на Мойке, 12. Кроме того, съемочная группа поработает в Музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Основной съемочный блок продлится до декабря, завершатся съемки в феврале.
На большие экраны картина «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет 14 февраля 2025 года.
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