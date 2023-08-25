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Стартовали съемки мюзикла «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина

25 августа
2023 год

Новости кино >>
25 августа 2023
В Павловске под Санкт-Петербургом начались съемки фильма «Пророк. История Александра Пушкина», где образ поэта в разные годы жизни воплотят Юра Борисов и Кай Гетц. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая выступает дистрибьютором проекта и занимается его производством совместно с компанией «Кинослово».

Стартовали съемки мюзикла «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина
фото: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»

Это история жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. В картине Пушкин предстанет как современный и многогранный герой, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным.

Роль Жоржа Дантеса исполнит французский актер Флориан Десбьендра. Также в проекте заняты Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Анна Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I) и Сергей Гилев (Александр Бенкендорф).

Режиссером картины выступает Феликс УмаровДомашнее поле»). Хореограф проекта – Олег Глушков, лауреат престижных российских и международных премий, работавший над кинопроектами «Стиляги», «Оттепель» и «Актрисы».

Стартовали съемки мюзикла «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина
фото: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»

«Для меня большая честь встать у руля столь масштабного сложнопостановочного проекта. Одна из задач нашей картины – показать современным зрителям Пушкина не как лакированного колосса классической литературы, а как живого, мятущегося героя, которому не чужды сильные человеческие страсти, понятные каждому из нас. При этом к «Солнцу русской поэзии» мы, конечно, относимся с подобающим почтением и любовью. Реализовать нашу идею мы решили в уникальном жанре с оригинальными музыкально-танцевальными номерами. Мы приложим все усилия, чтобы создать удивительную и незабываемую картину», — говорит Феликс Умаров.

Стартовали съемки мюзикла «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина
фото: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»

Съемки пройдут в уникальных исторических локациях Санкт-Петербурга и пригородов, в часть из которых кинематографисты допущены впервые: Дворцовые конюшни в Петергофе, Павильон Роз в Павловском парке, усадьба Знаменка, Юсуповский дворец, Строгановский и Мраморный дворцы, Госархив ВМФ, двор Государственной академической капеллы, Музей-квартира Л.Н. Бенуа, Академия художеств им. И. Репина, Дом архитектора (особняк А.А. Половцова), Библиотека Бестужевских курсов, Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина на Мойке, 12. Кроме того, съемочная группа поработает в Музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Основной съемочный блок продлится до декабря, завершатся съемки в феврале.

На большие экраны картина «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет 14 февраля 2025 года.
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обсуждение >>
№ 2
GaryVan (Санкт-Петербург)   25.08.2023 - 17:37
Поющий Пушкин? Это - полный трэш. А почему не будут петь Достоевский, Толстой, и Дюма-старший? Просим! Просим! Лучше бы взяли алейниковского "Пророка" и сняли хороший фильм по этому мюзиклу. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   25.08.2023 - 15:17
Пушкин конечно прекрасен, но все равно про него уже столько всего сняли, что не знаю, стоит ли того вообще. Но мюзикл это клево, посмотрим, что выйдет! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Юра БорисовРоман ВасильевИлья ВиногорскийКай Алекс ГетцСергей ГилёвОлег ГлушковИлья ЛюбимовФеликс УмаровАнна ЧиповскаяЕвгений Шварц (II)
фильмы
Пророк. История Александра Пушкина

фотографии >>
Стартовали съемки мюзикла «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина фотографии
Стартовали съемки мюзикла «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина фотографии
Стартовали съемки мюзикла «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина фотографии
Стартовали съемки мюзикла «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина фотографии
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