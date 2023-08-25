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Янина Студилина и Константин Крюков снимаются в экранизации «Денискиных рассказов»

25 августа
2023 год

Новости кино >>
25 августа 2023
Стартовали съемки сериала «Денискины рассказы» по мотивам одноименного произведения Виктора Драгунского. Производством займется Кинокомпания братьев Андреасян. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале продюсер проекта Сарик Андреасян.

Янина Студилина и Константин Крюков снимаются в экранизации «Денискиных рассказов»
фото: Пресс-служба Кинокомпании братьев Андреасян

Режиссерское кресло занял Артемий Драгунский, внук писателя. «Наиболее сложным компонентом этой картины, конечно же, является необходимость сохранить оригинальную эстетику, передать «то» время глазами ребенка. Кроме того, было довольно непросто осуществить кастинг, поскольку лица и образы людей сильно изменились за последние 50 лет. Но сегодня по первым сменам на площадке я вижу, что сформирована именно та группа, которая тонко чувствует путь, по которому мы идем, тот коллектив и ансамбль актеров, которые подарят зрителям незабываемые впечатления – путешествие в мир «Денискиных рассказов», — передает комментарий режиссера «Бюллетень кинопрокатчика».

В проекте сыграют Александр Пашутин, Янина Студилина, Кирилл Мелехов, Константин Крюков, Лиза Моряк, Роман Панков, Анна Махлина, Дмитрий Ендальцев, Максим Матузный и другие.
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Янина Студилина и Константин Крюков снимаются в экранизации «Денискиных рассказов» фотографии
Янина Студилина и Константин Крюков снимаются в экранизации «Денискиных рассказов» фотографии
Янина Студилина и Константин Крюков снимаются в экранизации «Денискиных рассказов» фотографии
Янина Студилина и Константин Крюков снимаются в экранизации «Денискиных рассказов» фотографии
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