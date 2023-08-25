Янина Студилина и Константин Крюков снимаются в экранизации «Денискиных рассказов»

Стартовали съемки сериала «Денискины рассказы» по мотивам одноименного произведения Виктора Драгунского. Производством займется Кинокомпания братьев Андреасян. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале продюсер проекта Сарик Андреасян.
фото: Пресс-служба Кинокомпании братьев Андреасян
Режиссерское кресло занял Артемий Драгунский, внук писателя. «Наиболее сложным компонентом этой картины, конечно же, является необходимость сохранить оригинальную эстетику, передать «то» время глазами ребенка. Кроме того, было довольно непросто осуществить кастинг, поскольку лица и образы людей сильно изменились за последние 50 лет. Но сегодня по первым сменам на площадке я вижу, что сформирована именно та группа, которая тонко чувствует путь, по которому мы идем, тот коллектив и ансамбль актеров, которые подарят зрителям незабываемые впечатления – путешествие в мир «Денискиных рассказов», — передает комментарий режиссера «Бюллетень кинопрокатчика».
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