Не стало режиссера Глеба Панфилова

Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР, академика Национальной академии кинематографических искусств и наук России, почетного члена Российской Академии Художеств, выдающегося советского и российского режиссера и сценариста Глеба Панфилова
. Ему было 89 лет. Об этом сообщает
ТАСС.
11 мая стало известно
, что постановщика госпитализировали с инсультом. Он пережил свою супругу, актрису Инну Чурикову
, всего на семь месяцев.
Глеб Анатольевич
родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1957-м окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института. Работал мастером и инженером на заводе в Свердловске, на Свердловском телевидении. В 1959-1961 годах — заведующий отделом пропаганды и агитации Свердловского горкома комсомола. На Свердловском телевидении снял неигровую ленту «Вставай в наш строй», короткометражки «Убит не на войне», «Нина Меновщикова» и художественный фильм «Дело Курта Клаузевица
». В 1960-1963 годах учился на заочном отделении операторского факультета ВГИКа, а в 1965-м окончил режиссерское отделение ВКСР. Работал режиссером на киностудиях «Ленфильм» и «Мосфильм». Вел режиссерскую мастерскую на ВКСР. С 1991 года — художественный руководитель студии «Вера».
На счету Панфилова 18 режиссерских работ и 19 сценариев. Среди самых известных его фильмов — «В огне брода нет
», «Начало
», «Тема
», «Васса
», «Мать
» и «Романовы. Венценосная семья
». Его последней картиной стала экранизация повести Александра Солженицына
«Один день Ивана Денисовича», вышедшая под названием «Иван Денисович
». Лауреат множества престижных наград, включая две «Ники» и призы фестивалей в Локарно, Венеции, Берлине и Каннах.
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