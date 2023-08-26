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Не стало режиссера Глеба Панфилова

26 августа
2023 год

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26 августа 2023

Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР, академика Национальной академии кинематографических искусств и наук России, почетного члена Российской Академии Художеств, выдающегося советского и российского режиссера и сценариста Глеба Панфилова. Ему было 89 лет. Об этом сообщает ТАСС.

11 мая стало известно, что постановщика госпитализировали с инсультом. Он пережил свою супругу, актрису Инну Чурикову, всего на семь месяцев.

Не стало режиссера Глеба Панфилова
фото: rg.ru

Глеб Анатольевич родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1957-м окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института. Работал мастером и инженером на заводе в Свердловске, на Свердловском телевидении. В 1959-1961 годах — заведующий отделом пропаганды и агитации Свердловского горкома комсомола. На Свердловском телевидении снял неигровую ленту «Вставай в наш строй», короткометражки «Убит не на войне», «Нина Меновщикова» и художественный фильм «Дело Курта Клаузевица». В 1960-1963 годах учился на заочном отделении операторского факультета ВГИКа, а в 1965-м окончил режиссерское отделение ВКСР. Работал режиссером на киностудиях «Ленфильм» и «Мосфильм». Вел режиссерскую мастерскую на ВКСР. С 1991 года — художественный руководитель студии «Вера».

На счету Панфилова 18 режиссерских работ и 19 сценариев. Среди самых известных его фильмов — «В огне брода нет», «Начало», «Тема», «Васса», «Мать» и «Романовы. Венценосная семья». Его последней картиной стала экранизация повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», вышедшая под названием «Иван Денисович». Лауреат множества престижных наград, включая две «Ники» и призы фестивалей в Локарно, Венеции, Берлине и Каннах.
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№ 1
babydylnova   26.08.2023 - 22:23
Очень жаль, что такие великие люди от нас уходят. Но наверное тяжело переживал смерть жены, поэтому здоровье подвело его. И захотелось покоя. Светлая память! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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