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Увидеть Сибую и умереть: главные новости аниме за неделю

26 августа
2023 год

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26 августа 2023

«Идеальная грусть» Сатоси Кона возвращается на японские экраны 25 лет спустя: 26 августа в 44 залах страны покажут отретаврированную 4K-версию культового аниме. В Россию же вновь заедет «Ученик чудовища»: хит Мамору Хосоды выйдет в повторный прокат с 21 сентября. «Я не дозакрыла»: последний фильм Макото Синкая о Судзумэ, у которой непростые отношения с дверьми (а также стульями и котами), еще немного потрясет местный прокат с 20 сентября по 5 октября — видимо, еще не все иены собрали. Тем временем 10 сентября нью-йоркскую LOMEX Gallery озарит классика «Яйцо ангела» (представит аниме лично создатель манги Ёситаки Амано).

Увидеть Сибую и умереть: главные новости аниме за неделю

«Звездное дитя» бьет очередной рекорд: сначала опенинг сериала от YOASOBI возглавил чарт Billbord Top Global, а теперь сингл фигурирует как песня, которая быстрее всех достигла показателя в 400 миллионов прослушиваний, в чартах Oricon (главный агрегатор музыкальной статистики в Японии). В сети поговаривают, что грядущую экранизацию «Замка Бесконечности», самой длинной арки «Истребителя демонов», поделят на несколько фильмов: подтверждений слухам, впрочем, пока не слышно. Японо-американская копродукция «Властелин колец: Война рохирримов» переехала с 12 апреля 2024 года на 13 декабря: из-за забастовки актеров и сценаристов поклонникам фэнтези придется больше года куковать на подступах к Хельмовой Пади.


Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о долгожданном «Чердаке Раджера» или новом трейлере «Консьержа универмага “Арктика”»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Обзор хита Макото Синкая «Судзумэ, закрывающая двери»
Кажется, у нас наметилась туалетная мультивселенная: вслед за перезапуском сериала «Туалетный мальчик Ханако» анонсировали четырехсерийный спин-офф, также основанный на манге Иро Айды «Ханако, призрак с внеклассными историями». Производство аниме ведется на студии LercheКласс убийц», «Добро пожаловать в класс превосходства»), а премьера запланирована на 12 октября.


Десятиминутные комедийные зарисовки расскажут, чем заняты призрачный Ханако и его человеческая помощница Нэнэ Ясиро в свободное от учебы и разгадывания мистических загадок время.

Увидеть Сибую и умереть: главные новости аниме за неделю

Над постановкой мини-сериала работает Масаки Китамура (режиссер эпизодов в сериалах «Тигр и кролик», «Эрго Прокси»), сценарист Кадзума Нагамото, чардиз и режиссерка анимации Ая Хигами (третий сезон «Психопаспорта») и композитор Хироси ТакакиДетектив Ягодички», «Шутки чокнутой столицы»). Ханако-кун по-прежнему будет говорить голосом Мэгуми Огаты (Джулия Мураи из «Крутого учителя Онидзуки», Тир Харрибел из «Блича»), а к озвучиванию Нэнэ Ясиро вернется Акари Кито (Нэдзуко Камадо из «Истребителя демонов», Лили Гавестон из «Принцессы-шпионки»).

Читать 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»
Аниме «Невеста чародея» от студии Kafka возобновляет трансляцию после небольших каникул. Второй кур второго сезона начнут показывать уже пятого октября. Смотрим трейлер.


Сериал продолжает арку «Колледж»: в закрытой академии разворачивается новая драма, связанная с Филомелой Сарджент, одноклассницей протагонистки Тисэ Хатори.

Увидеть Сибую и умереть: главные новости аниме за неделю

JUNNA, повелительница опенингов к сериалу, вернулась к творческим обязанностям, исполнив вступительную музыкальную тему Nemurasareta Lineage.

Читать «Полет ведьмы» — аниме о молодой ворожее, обучающейся вдали от дома
Стоп-моушн-аниме «Голова-утиль» Такахидэ Хори получит продолжение под названием «Мир хлама» (JUNK WORLD) в 2025 году.


Действие предыдущего фильма происходит в дистопическом будущем, где человечество достигло бессмертия путем генетических манипуляций, утратив при этом способность к деторождению. Из-за вспышки вируса численность населения катастрофически сокращается. Ученый Партон отправляется в подземелье, населенное человеческими клонами-мутантами, сохранившими способность к размножению, чтобы отыскать спасение в их генетическом коде.

Увидеть Сибую и умереть: главные новости аниме за неделю

Режиссер Такахидэ Хори в течение семи лет создавал фильм практически в одиночку и отвечал за все основные обязанности, включая режиссуру, написание сценария, дизайн персонажей, монтаж, музыку, раскадровку, моделирование и озвучивание. Для создания сиквела была запущена краудфандинговая компания, длительность которой не ограничивается количеством собранных средств. На данный момент «бюджет» составляют 13,6 миллионов иен (около $94 тысяч).

Читать Путешествие по постапокалиптическому миру в сериале «Иллюзия рая»
Также второй кур второго сезона готова накастовать «Магическая битва», сигнализируя о начале кровопролитной арки «Инцидент в Сибуе». У нас можно посмотреть с русскими субтитрами:



События новых серий перенесут нас на улицы знаменитого токийского района, где развернется смертельная битва магов и проклятий. Продолжением популярного сёнэна всё так же занимается студия MAPPAАдский рай», «Кулинарные скитания в параллельном мире»).

Увидеть Сибую и умереть: главные новости аниме за неделю

В ролике звучит новый опенинг от группы King Gnu под названием SPECIALZ. Ранее коллектив написал две оригинальные песни для приквела «Магическая битва 0».

Читать «Магическая битва» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам
У комедийного аниме «Семейная жизнь легкомысленной ведьмы», о котором мы писали в отдельной заметке и апрельском дайджесте, появился новый трейлер. Промо сопровождается опенингом Sugar Doughnuts в исполнении Наны МидзукиНеобъятный океан»). Премьера сериала о вечно юной ведьме Алиссе и её не по возрасту развитой дочери Виоле состоится 1 октября.



Основной актерский состав пополнился новыми сэйю:

Гирико — Ё Таити (Аканэ Саватари из «Человека-бензопилы»).
Луна — Акира Сэкинэ (Рунэ из «Этой фарфоровой куклы»).
Феннел — Такаюки Кондо (Такэ Хирако из «Токийского гуля»).
Гринд — Дайсукэ Оно (Эрвин Смит из «Атаки титанов»).
Имена персонажей не подтверждены.

Читать «Мой домашний герой» — еще одна история о родителях, которые готовы на всё
Бонус: компания Palude выпустила целую серию «уродливых» рождественских свитеров по «Отчету о буйстве духов».

Увидеть Сибую и умереть: главные новости аниме за неделю

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Увидеть Сибую и умереть: главные новости аниме за неделю фотографии
Увидеть Сибую и умереть: главные новости аниме за неделю фотографии
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