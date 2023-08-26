Увидеть Сибую и умереть: главные новости аниме за неделю

«Идеальная грусть»Сатоси Кона возвращается на японские экраны 25 лет спустя: 26 августа в 44 залах страны покажут отретаврированную 4K-версию культового аниме. В Россию же вновь заедет «Ученик чудовища»: хит Мамору Хосоды выйдет в повторный прокат с 21 сентября. «Я не дозакрыла»: последний фильм Макото Синкая о Судзумэ, у которой непростые отношения с дверьми (а также стульями и котами), еще немного потрясет местный прокат с 20 сентября по 5 октября — видимо, еще не все иены собрали. Тем временем 10 сентября нью-йоркскую LOMEX Gallery озарит классика «Яйцо ангела» (представит аниме лично создатель манги Ёситаки Амано).
«Звездное дитя» бьет очередной рекорд: сначала опенинг сериала от YOASOBI возглавил чарт Billbord Top Global, а теперь сингл фигурирует как песня, которая быстрее всех достигла показателя в 400 миллионов прослушиваний, в чартах Oricon (главный агрегатор музыкальной статистики в Японии). В сети поговаривают, что грядущую экранизацию «Замка Бесконечности», самой длинной арки «Истребителя демонов», поделят на несколько фильмов: подтверждений слухам, впрочем, пока не слышно. Японо-американская копродукция «Властелин колец: Война рохирримов» переехала с 12 апреля 2024 года на 13 декабря: из-за забастовки актеров и сценаристов поклонникам фэнтези придется больше года куковать на подступах к Хельмовой Пади.
Действие предыдущего фильма происходит в дистопическом будущем, где человечество достигло бессмертия путем генетических манипуляций, утратив при этом способность к деторождению. Из-за вспышки вируса численность населения катастрофически сокращается. Ученый Партон отправляется в подземелье, населенное человеческими клонами-мутантами, сохранившими способность к размножению, чтобы отыскать спасение в их генетическом коде.
Режиссер Такахидэ Хори в течение семи лет создавал фильм практически в одиночку и отвечал за все основные обязанности, включая режиссуру, написание сценария, дизайн персонажей, монтаж, музыку, раскадровку, моделирование и озвучивание. Для создания сиквела была запущена краудфандинговая компания, длительность которой не ограничивается количеством собранных средств. На данный момент «бюджет» составляют 13,6 миллионов иен (около $94 тысяч).
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