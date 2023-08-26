Исполнилось 50 лет создателю дилогии «Оно» Андресу Мускетти

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Лайфстайл «Жизни русских тоже важны»: Ларс фон Триер отреагировал на новости о поставках оружия Датский режиссёр впервые высказался на тему спецоперации

Интервью Андрей Бегунов: «Наша задача – оцифровать кинопроцесс» Продюсер и директор по производству компании «КиТ» о платформе action.online

Рецензии на фильмы «Подводный капкан»: Скованные одним шлангом Клаустрафобный триллер про выживание на дне морском

Новости кино Дмитрий Лысенков сыграет «смесь Квазимодо и Ричарда Третьего» в сериале «Последний богатырь. Наследие» Актеру досталась роль нового персонажа по имени Цвырь

Новости кино Игорь Петренко перевоплотится в «Адмирала Кузнецова» В кадре компанию ему составят Дарья Урсуляк и Анастасия Микульчина