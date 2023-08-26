Исполнилось 50 лет создателю дилогии «Оно» Андресу Мускетти

Сегодня, 26 августа, исполнилось 50 лет создателю дилогии «Оно
», известному аргентинскому режиссеру, сценаристу, продюсеру и актеру Энди Мускетти
.
Андрес Мускетти
родился 26 августа 1973 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Его семья итальянского происхождения. Родная сестра Барбара — кинопродюсер и сценарист. В кино дебютировал в 1995-м у себя на родине в качестве ассистента режиссера. Выступил помощником продюсера на съемках мюзикла Алана Паркера
«Эвита
» и принимал участие в рекламной кампании фантастического триллера «Мёбиус». В начале 2000-х снял несколько короткометражных лент и исполнил эпизодические роли в телесериалах.
В 2008-м его короткий метр «Мама
» привлек внимание известного режиссера Гильермо Дель Торо
, который затем стал исполнительным продюсером полнометражного дебюта Мускетти — одноименного хоррора, выпущенного в прокат в 2013-м. Мировую славу обрел благодаря работе над экранизацией романа Стивена Кинга
«Оно». В текущем году вышел кинокомикс «Флэш
» в его постановке. Спродюсировал две адаптации серии комиксов Джо Хилла и Габриэля Родригеза «Лок и ключи
».
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В настоящий момент работает над сериалом «Добро пожаловать в Дерри», основанным на произведениях Стивена Кинга. В его планах также «Отважный и смелый» по комиксам издательства DC Comics о Бэтмене и Робине и американская версия культовой манги «Атака титанов
». На счету Андреса Мускетти 11 наград, включая приз фестиваля в Палм-Спрингс и две премии «Фантаспорту».
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