В новом сезоне ТВЦ покажет сериалы с Кириллом Жандаровым, Ириной Рахмановой и Агатой Муцениеце

В грядущем телевизионном сезоне ТВЦ покажет продолжения детективов и новые экранизации по произведениям Татьяны Устиновой, Людмилы Мартовой и Марии Вороновой. Об этом сообщает пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Осенний ТВ-сезон откроется продолжением «Доктора Иванова
» с Кириллом Жандаровым
, Сергеем Мухиным
и Эмилией Спивак
. По сюжету столичного хирурга Сергея Иванова, уехавшего в родную деревню из-за сложных трагических событий, ждут новые опасные приключения. Следователю Ульяне Соколовой тоже не придется скучать – Ирина Рахманова
порадует зрителей двумя свежими сезонами сериала «Соколова подозревает всех
». Компанию актрисе составят Алексей Матошин
, Екатерина Вуличенко
, Алексей Барабаш
, Алексей Секирин
и Екатерина Семёнова
. Зрителей ожидает продолжение «Я знаю твои секреты
» с Агатой Муцениеце
, Антоном Хабаровым
, Алёной Яковлевой
и Ольгой Прокофьевой
— в эфир выйдет два новых сезона. Состоится показ второго сезона «Провинциального детектива
», в котором произойдут небольшие изменения в актерском составе – вместо Екатерины Дубакиной
появится Екатерина Копанова
. Компанию ей составят Раиса Рязанова
, Лариса Удовиченко
, Александр Яцко
, Елена Аросева
и Мариэтта Цигаль-Полищук
.
Осенью выйдет сразу четыре новых эпизода «Некрасивой подружки
». «Дамский отдел» во главе с Еленой Муравьёвой
ждут не только новые расследования, но и интриги и неожиданности в личной жизни. Приятным сюрпризом станет появление Дмитрия Фрида
, который сыграет слепого скрипача и всемирно известного вундеркинда. Ольга Павловец
появится во втором, третьем и четвертом сезонах «Дел житейских
», где она исполняет главную роль соцработника Веры Филатовой, и в третьем сезоне «Пианистки
». Главные роли в последней исполнят, как и прежде, Евгения Лоза
и Иван Жидков
, а в эпизодах можно будет увидеть Ивана Косичкина
и Екатерину Волкову
.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Помимо вышеназванных в эфир выйдут продолжение «Загадок
» с Еленой Валюшкиной
и Алёной Коломиной
, четвертый сезон «Чистосердечного призвания
» с Дарьей Лузиной
и Павлом Крайновым
, второй сезон сериала «Звоните в полицию!
» с Дарьей Бондаренко
, Юлией Маргулис
и Сергеем Друзьяком
, новый детектив «Зовите Ермолова!
» с Владимиром Колгановым
, два детектива по сценариям Виктории Платовой
«Тень Саламандры» и «Семь минус один». Что касается других писательниц, то зрителям покажут экранизации романа Татьяны Устиновой
«Одна тень на двоих» с Дмитрием Пчелой
в главной роли и «Тайн города М» Людмилы Мартовой, а также адаптации «Книжной девочки
» и «Ледяного сердца Северины
» Марии Вороновой.
Кроме того, Ефим Шифрин
вернется со своей юмористической программой «Наша смешная жизнь», а Татьяна Устинова вновь порадует телезрителей встречами с известными гостями в программе «Мой герой».
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