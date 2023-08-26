Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В новом сезоне ТВЦ покажет сериалы с Кириллом Жандаровым, Ириной Рахмановой и Агатой Муцениеце

26 августа
2023 год

Новости кино >>
26 августа 2023

В грядущем телевизионном сезоне ТВЦ покажет продолжения детективов и новые экранизации по произведениям Татьяны Устиновой, Людмилы Мартовой и Марии Вороновой. Об этом сообщает пресс-служба канала.

кадр из продолжения сериала «Соколова подозревает всех»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Осенний ТВ-сезон откроется продолжением «Доктора Иванова» с Кириллом Жандаровым, Сергеем Мухиным и Эмилией Спивак. По сюжету столичного хирурга Сергея Иванова, уехавшего в родную деревню из-за сложных трагических событий, ждут новые опасные приключения. Следователю Ульяне Соколовой тоже не придется скучать – Ирина Рахманова порадует зрителей двумя свежими сезонами сериала «Соколова подозревает всех». Компанию актрисе составят Алексей Матошин, Екатерина Вуличенко, Алексей Барабаш, Алексей Секирин и Екатерина Семёнова. Зрителей ожидает продолжение «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце, Антоном Хабаровым, Алёной Яковлевой и Ольгой Прокофьевой — в эфир выйдет два новых сезона. Состоится показ второго сезона «Провинциального детектива», в котором произойдут небольшие изменения в актерском составе – вместо Екатерины Дубакиной появится Екатерина Копанова. Компанию ей составят Раиса Рязанова, Лариса Удовиченко, Александр Яцко, Елена Аросева и Мариэтта Цигаль-Полищук.

Осенью выйдет сразу четыре новых эпизода «Некрасивой подружки». «Дамский отдел» во главе с Еленой Муравьёвой ждут не только новые расследования, но и интриги и неожиданности в личной жизни. Приятным сюрпризом станет появление Дмитрия Фрида, который сыграет слепого скрипача и всемирно известного вундеркинда. Ольга Павловец появится во втором, третьем и четвертом сезонах «Дел житейских», где она исполняет главную роль соцработника Веры Филатовой, и в третьем сезоне «Пианистки». Главные роли в последней исполнят, как и прежде, Евгения Лоза и Иван Жидков, а в эпизодах можно будет увидеть Ивана Косичкина и Екатерину Волкову.

кадр из продолжения «Загадок»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Помимо вышеназванных в эфир выйдут продолжение «Загадок» с Еленой Валюшкиной и Алёной Коломиной, четвертый сезон «Чистосердечного призвания» с Дарьей Лузиной и Павлом Крайновым, второй сезон сериала «Звоните в полицию!» с Дарьей Бондаренко, Юлией Маргулис и Сергеем Друзьяком, новый детектив «Зовите Ермолова!» с Владимиром Колгановым, два детектива по сценариям Виктории Платовой «Тень Саламандры» и «Семь минус один». Что касается других писательниц, то зрителям покажут экранизации романа Татьяны Устиновой «Одна тень на двоих» с Дмитрием Пчелой в главной роли и «Тайн города М» Людмилы Мартовой, а также адаптации «Книжной девочки» и «Ледяного сердца Северины» Марии Вороновой.

Кроме того, Ефим Шифрин вернется со своей юмористической программой «Наша смешная жизнь», а Татьяна Устинова вновь порадует телезрителей встречами с известными гостями в программе «Мой герой».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
colybri   26.08.2023 - 14:32
ТВЦ в своем репертуаре. Опять эти бесконечные сезоны,которые уже неинтересно смотреть из-за невнятных концовок. Может хотя бы новый сезон "Доктора Иванова" станет последним,а то затянули до невозможности.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Ольга Павловец и Иван Шибанов присоединились к актерскому составу «Пианистки»
Елена Валюшкина и Алёна Коломина снимаются в новых «Загадках»
Дмитрий Фрид познакомится с «Некрасивой подружкой»
Зрители ТВЦ проведут майские праздники с Еленой Муравьёвой, Еленой Валюшкиной и Евгенией Лозой
«Сельский детектив» завершит расследования в ближайшие полгода
ТВЦ покажет продолжение детективов с Еленой Муравьёвой и Еленой Валюшкиной
Сериалы с Кристиной Бабушкиной, Павлом Трубинером и Ольгой Павловец покажут на ТВЦ
Продолжение детектива «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце покажут в начале ноября
В выходные телезрителям покажут новые мини-сериалы с Дарьей Бондаренко и Евгенией Лозой
«Провинциальный детектив» с Марией Антоновой и Екатериной Дубакиной стартует 17 октября
Продолжения детективов с Анной Банщиковой, Ириной Рахмановой и Олесей Фаттаховой выйдут на ТВЦ в осеннем телесезоне
Осенью ТВЦ покажет новые детективы с Ильей Носковым, Сергеем Горобченко и Дмитрием Исаевым
Антон Хабаров заменит Михаила Пшеничного в детективе «Я знаю твои секреты»
Продолжения детективов «Некрасивая подружка», «Я иду тебя искать» и «Сельский детектив» выйдут осенью
Жанна Эппле и Екатерина Вуличенко окажутся в эпохе Льва Толстого
Ирина Рахманова вернулась к роли следователя Ульяны Соколовой
персоны
Елена АросеваАлексей БарабашДарья БондаренкоЕлена ВалюшкинаЕкатерина Волкова (II)Екатерина ВуличенкоСергей ДрузьякЕкатерина ДубакинаКирилл ЖандаровИван ЖидковВладимир КолгановАлёна КоломинаЕкатерина КопановаИван КосичкинПавел КрайновЕвгения ЛозаДарья ЛузинаЮлия МаргулисАлексей МатошинЕлена МуравьёваСергей МухинАгата МуцениецеОльга ПавловецВиктория ПлатоваОльга ПрокофьеваДмитрий ПчелаИрина РахмановаРаиса РязановаАлексей СекиринЕкатерина СемёноваЭмилия СпивакЛариса УдовиченкоТатьяна УстиноваДмитрий ФридАнтон ХабаровМариэтта Цигаль-ПолищукЕфим ШифринАлёна ЯковлеваАлександр Яцко
фильмы
Дела житейскиеДоктор Иванов. УдарЗагадка Монти ХоллаЗагадка ФермаЗвоните в полицию!Зовите Ермолова!Книжная девочкаЛедяное сердце СевериныНекрасивая подружкаНекрасивая подружка. ВундеркиндНекрасивая подружка. ГоловоломкаНекрасивая подружка. Красная ниткаНекрасивая подружка. Тёмная лошадкаПианисткаПианистка-3Провинциальный детективПровинциальный детектив. Новый сезонСоколова подозревает всех-1Соколова подозревает всех-3Соколова подозревает всех-4Чистосердечное призваниеЧистосердечное призвание-4Я знаю твои секреты

фотографии >>
«Некрасивая подружка»
«Провинциальный детектив»
«Провинциальный детектив»
«Доктор Иванов»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

День рождения >>

Анна Бреннер-Вартаньян
Дмитрий Бурукин
Полина Воробьёва
Леонид Ворон
Алексей Лярский
Дмитрий Муляр
Николай Парфёнов
Олег Тактаров
Дальвин Щербаков
Магда Вашариова
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Мелисса Маккарти
Крис Пайн
Кеке Палмер
Эван Росс
все родившиеся 26 августа >>

Афиша кино >>

Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Квест
Россия, 2023
Посредники
мелодрама
Южная Корея, 2022
Шёпоты мёртвого дома
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Танцующая королева
драма, семейное кино
Норвегия, 2023
Заложники
боевик, триллер
Германия, Испания, США, Франция, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Подводный капкан
триллер
Германия, 2023
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Сомния. Дитя тьмы
фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Только ты и я
мелодрама, психологический триллер, экранизация
Франция, 2023
Шимми: Первый король обезьян
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?