Люси Лью стала пираткой Чжэн Ши в VR-игре

Люси Лью во время трансляции Future Games Show в рамках выставки gamescom 2023 представила публике геймплейный трейлер VR-приключения The Pirate Queen: A Forgotten Legend.
Игра основана на реальных событиях 19 века. В период Опиумных войн пиратка Чжэн Ши возглавила флот численностью 70 тысяч человек, который держал в страхе всех, кто оказывался в Южно-Китайском море.
Актриса не только играет главную роль, но и выступает в качестве исполнительного продюсера. По информации сайта IMDb, в озвучании также занят Орион Ли. Режиссером «Королевы пиратов» числится Элоиза Сингер, основательница студия Singer, которая и разрабатывает игру.
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