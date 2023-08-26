Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Люси Лью стала пираткой Чжэн Ши в VR-игре

26 августа
2023 год

Новости кино >>
26 августа 2023
Люси Лью во время трансляции Future Games Show в рамках выставки gamescom 2023 представила публике геймплейный трейлер VR-приключения The Pirate Queen: A Forgotten Legend.



Игра основана на реальных событиях 19 века. В период Опиумных войн пиратка Чжэн Ши возглавила флот численностью 70 тысяч человек, который держал в страхе всех, кто оказывался в Южно-Китайском море.

Актриса не только играет главную роль, но и выступает в качестве исполнительного продюсера. По информации сайта IMDb, в озвучании также занят Орион Ли. Режиссером «Королевы пиратов» числится Элоиза Сингер, основательница студия Singer, которая и разрабатывает игру.

Люси Лью стала пираткой Чжэн Ши в VR-игре
фото: youtube.com

Премьера The Pirate Queen состоялась в июне на фестивале Tribeca. Геймерам приключение станет доступно в начале 2024 года. Среди платформ — Quest 2, Steam VR и мобильные устройства.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Люси Лью получила роль в рождественской комедии
Люси Лью составит компанию Джеффу Дэниелсу в мини-сериале «Мужчина в полный рост»
Люси Лью встанет на сторону зла в сиквеле «Шазама!»
Поиск по меткам
игры
персоны
Орион ЛиЛюси Лью

фотографии >>
Люси Лью стала пираткой Чжэн Ши в VR-игре фотографии
Люси Лью стала пираткой Чжэн Ши в VR-игре фотографии
Люси Лью стала пираткой Чжэн Ши в VR-игре фотографии
Люси Лью стала пираткой Чжэн Ши в VR-игре фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Анна Бреннер-Вартаньян
Дмитрий Бурукин
Полина Воробьёва
Леонид Ворон
Алексей Лярский
Дмитрий Муляр
Николай Парфёнов
Олег Тактаров
Дальвин Щербаков
Магда Вашариова
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Мелисса Маккарти
Крис Пайн
Кеке Палмер
Эван Росс
все родившиеся 26 августа >>

Афиша кино >>

Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Квест
Россия, 2023
Посредники
мелодрама
Южная Корея, 2022
Шёпоты мёртвого дома
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Танцующая королева
драма, семейное кино
Норвегия, 2023
Заложники
боевик, триллер
Германия, Испания, США, Франция, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Подводный капкан
триллер
Германия, 2023
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Сомния. Дитя тьмы
фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Только ты и я
мелодрама, психологический триллер, экранизация
Франция, 2023
Шимми: Первый король обезьян
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен