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В игре по «Робокопу» появятся знакомые персонажи из оригинала

26 августа
2023 год

Новости кино >>
26 августа 2023
Персонаж Нэнси Аллен — Энн Льюис — засветился в новом трейлере шутера RoboCop: Rogue City, показанном на трансляции Future Games Show в рамках выставки gamescom 2023.



Как известно, актриса не примет участие в озвучании своей героини в отличии от Питера Уэллера, вернувшегося к роли Алекса Мёрфи в новой игровой адаптации знаменитого фантастического боевика Пола Верховена «Робокоп».

Помимо напарницы протагониста, в ролике также можно увидеть полицейского психолога Оливию Бланш и сержанта Уоррена Рида, сыгранного в оригинале ныне покойным Робертом ДоКи.

В игре по «Робокопу» появятся знакомые персонажи из оригинала
фото: youtube.com

RoboCop: Rogue City выйдет 2 ноября 2024 года на консолях и на ПК в Steam. Над игрой работает польская студия Teyon, подарившая игрокам единственное достойное продолжение кинодилогии Джеймса Кэмерона «Терминатор» — шутер Terminator: Resistance. Геймерам предстоит в качестве пресловутого робота-полицейского защищать мирных жителей Старого Детройта от преступников.

Оригинал, вышедший в 1987-м, повествует о погибшем полицейском Алексе Мёрфи, превращенном в киборга, запрограммированного на противостояние преступности.
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