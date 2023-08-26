В игре по «Робокопу» появятся знакомые персонажи из оригинала

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Люси Лью стала пираткой Чжэн Ши в VR-игре

26 августа

В новом сезоне ТВЦ покажет сериалы с Кириллом Жандаровым, Ириной Рахмановой и Агатой Муцениеце

Зрителей ожидают как новинки, так и продолжения популярных детективов