«Чувства Анны» Анны Меликян выйдут в прокат 9 ноября

Объявлена дата релиза новой работы
Анны Меликян
. Согласно пресс-службе картины, «
Чувства Анны
» с
Анной Михалковой
в главной роли выйдут в кинотеатральный прокат 9 ноября.
фото: пресс-служба фильма «Мой самый необычный, самый чувственный и самый взрослый фильм про что-то главное», —
говорит Анна Меликян.
Картина в жанре магического реализма рассказывает про простую работницу пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.
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По словам Анны Михалковой,
«бывают такие фильмы, где ты только проводник своей роли. Твое личное участие минимально, тебя как будто берут за руку и ведут. Тебе остается только не мешать замыслу, наблюдать и благодарить за этот опыт».
В «Чувствах Анны» также сыграли
Тимофей Трибунцев
,
Олег Ягодин
,
Екатерина Андреева
,
Екатерина Новокрещенова
,
Полина Васильева
,
Мария Бердинских
и другие актеры. За музыку отвечает группа Shortparis.
Фильм примет участие во внеконкурсной программе фестиваля «Новый сезон». Цифровой релиз состоится на Кинопоиске.
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