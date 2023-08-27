Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Чувства Анны» Анны Меликян выйдут в прокат 9 ноября

27 августа
2023 год

Новости кино >>
27 августа 2023
Объявлена дата релиза новой работы Анны Меликян. Согласно пресс-службе картины, «Чувства Анны» с Анной Михалковой в главной роли выйдут в кинотеатральный прокат 9 ноября.

«Чувства Анны» Анны Меликян выйдут в прокат 9 ноября
фото: пресс-служба фильма

«Мой самый необычный, самый чувственный и самый взрослый фильм про что-то главное», — говорит Анна Меликян.

Картина в жанре магического реализма рассказывает про простую работницу пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.

Читать Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года

По словам Анны Михалковой, «бывают такие фильмы, где ты только проводник своей роли. Твое личное участие минимально, тебя как будто берут за руку и ведут. Тебе остается только не мешать замыслу, наблюдать и благодарить за этот опыт».

В «Чувствах Анны» также сыграли Тимофей Трибунцев, Олег Ягодин, Екатерина Андреева, Екатерина Новокрещенова, Полина Васильева, Мария Бердинских и другие актеры. За музыку отвечает группа Shortparis.



Фильм примет участие во внеконкурсной программе фестиваля «Новый сезон». Цифровой релиз состоится на Кинопоиске.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В конкурс фестиваля «Новый сезон» включены новые работы Юрия Мороза, Карена Оганесяна и Евгения Стычкина
Министерство культуры дофинансирует фильмы Оксаны Бычковой, Ивана Твердовского и Эллы Манжеевой
персоны
Екатерина АндрееваМария БердинскихПолина ВасильеваАнна МеликянАнна МихалковаЕкатерина НовокрещеноваТимофей ТрибунцевОлег Ягодин
фильмы
Чувства Анны

фотографии >>
«Чувства Анны» Анны Меликян выйдут в прокат 9 ноября фотографии
«Чувства Анны» Анны Меликян выйдут в прокат 9 ноября фотографии
«Чувства Анны» Анны Меликян выйдут в прокат 9 ноября фотографии
«Чувства Анны» Анны Меликян выйдут в прокат 9 ноября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Глеб Панфилов
26 августа ушёл из жизни режиссёр Глеб Панфилов.
Юзеф Фекета
26 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Юзеф Фекета.
Валерий Егоров
25 августа ушёл из жизни актёр Валерий Егоров.
Георгий Марчук
23 августа ушёл из жизни писатель, сценарист Георгий Марчук.

День рождения >>

Владимир Андреев
Марат Арипов
Геннадий Венгеров
Дмитрий Высоцкий
Марк Дробот
Юлия Нижельская
Фаина Раневская
Богдан Ступка
Марина Федункив
Алекса Вега
Ретт Джайлз
Сюранн Джонс
Аарон Пол
Петер Стормаре
Тьюсдей Уэлд
Анджей Хыра
все родившиеся 27 августа >>

Афиша кино >>

Звонок
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 1998
Призрачная станция
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Гонщики на драйве
боевик, комедия, приключения
Германия, 2023
Зов мести
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Канада, США, 2022
Мой Хатико
мелодрама, фильм о животных
Китай, 2023
Молчание ангелов
детектив, криминальный фильм, триллер
Дания, 2023
Охота на короля
боевик, триллер
Канада, США, 2023
Панда из космоса
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Романтик
драма, комедия
Франция, 2022
Девочка Нина и похитители пианино
детский фильм, музыкальный фильм, научная фантастика, приключения
Россия, 2023
Джулс
драма, комедия, научная фантастика
США, 2023
Игра в прятки
триллер, фильм ужасов
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен