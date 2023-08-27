Пол Верховен экранизирует еще один роман Филиппа Джиана

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Исполнитель главной роли в сериале «Кибер Иван» – о новых технологиях, отцовстве и воспитании классической музыкой

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Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне

Онлайн-кинотеатр отметил свое 5-летие и поделился планами на год