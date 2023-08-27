Пол Верховен экранизирует еще один роман Филиппа Джиана

Пол Верховен
подыскал себе сюжет для нового фильма. Триллер по роману Филиппа Джиана «Без учета» (Sans Compter) спродюсирует неоднократно сотрудничавший с голландским постановщиком Саид Бен Саид
, уточняет французский Premiere
.
Оригинал рассказывает историю журналиста Натана, очарованного своей тещей — поэтессой Габи. Последняя живет вместе с ним и дочерью в огромном поместье. В тот день, когда городские власти пытаются купить часть земли для строительства парка развлечений и сталкиваются с категорическим отказом Габи, ситуация становится еще хуже: депутат раздражается, загадочным образом исчезает турист, а рассудок Натана колеблется. События в романе поданы с точки зрения главного героя.
Ранее Верховен перенес на большой экран произведение Джиана «Она
». В настоящий момент режиссер снимает политический триллер «Юная грешница», после которой планирует заняться намеченной адаптацией.
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