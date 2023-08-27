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У Эванны Линч появится свой «Портрет Дориана Грея»

27 августа
2023 год

Новости кино >>
27 августа 2023
Эванна Линч, запомнившаяся зрителям в качестве Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере», получила главную роль в современной версии «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайлда, уверяет Variety.

Режиссерское кресло черной комедии «Под влиянием» (Influenced!) займет Ник Уайлд, он же написал сценарий. Старт съемок запланирован на первый квартал 2024 года, а пройдут они в Великобритании и Италии.

У Эванны Линч появится свой «Портрет Дориана Грея»
фото: variety.com

В картине пойдет рассказ о продавщице косметики Доре, которая впоследствии попадает в ряд самых влиятельных людей в мире. Но чем более безжалостной становится героиня в своем стремлении к славе в социальной сети, тем более гротескной и искаженной становится ее фотография в профиле.

По словам актрисы, активно помогающей страдающим от психических расстройств, «Ник создал уморительный сценарий, который точно иллюстрирует медленную ментальную и моральную деградацию, настигающую человека, который теряет грань между реальностью и фильтрами выдуманной жизни».
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№ 1
Angelika77   27.08.2023 - 15:24
мне сложно представить сюжет Дориана Грея в комедийном русле. сюжет изначально был ужастиком, а его превратят в цирковую постановку. читать далее>>
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