У Эванны Линч появится свой «Портрет Дориана Грея»

Эванна Линч
, запомнившаяся зрителям в качестве Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере
», получила главную роль в современной версии «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайлда, уверяет Variety
.
Режиссерское кресло черной комедии «Под влиянием» (Influenced!) займет Ник Уайлд, он же написал сценарий. Старт съемок запланирован на первый квартал 2024 года, а пройдут они в Великобритании и Италии.
В картине пойдет рассказ о продавщице косметики Доре, которая впоследствии попадает в ряд самых влиятельных людей в мире. Но чем более безжалостной становится героиня в своем стремлении к славе в социальной сети, тем более гротескной и искаженной становится ее фотография в профиле.
По словам актрисы, активно помогающей страдающим от психических расстройств, «Ник создал уморительный сценарий, который точно иллюстрирует медленную ментальную и моральную деградацию, настигающую человека, который теряет грань между реальностью и фильтрами выдуманной жизни».
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