Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дэйв Батиста и Джейсон Момоа станут друзьями в новом фильме от режиссера «Синего жука»

27 августа
2023 год

Новости кино >>
27 августа 2023
Дэйв Батиста и Джейсон Момоа в случае успешных переговоров могут сыграть в новой картине от режиссера «Синего жука» Анхеля Мануэля Сото, сообщает Deadline.

Дэйв Батиста и Джейсон Момоа станут друзьями в новом фильме от режиссера «Синего жука»
фото: deadline.com

Сценарий к комедийному бадди-муви «Команда разрушителей» (The Wrecking Crew) написал автор «Воина» Джонатан Троппер. Предполагается, что зрителям поведают о двух друзьях.

Звезды заинтересовались картиной еще до забастовок сценаристов и актеров в Голливуде. С Троппером также успели закрыть сделку до пикетирования всех, кто причастен к гильдиям.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   27.08.2023 - 15:22
слышала, что они уже будут сниматься, а не возможно. может там поспешили и написали не совсем правду. обалденная новость. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа и Винс Вон снимутся в роуд-муви «Друзья животных»
Дэйв Батиста и Хлоя Коулман вернутся к своим ролям в продолжении «Моего шпиона»
персоны
Дэйв БатистаДжейсон Момоа
фильмы
ВоинСиний Жук

анонс

Скорбим

Глеб Панфилов
26 августа ушёл из жизни режиссёр Глеб Панфилов.
Юзеф Фекета
26 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Юзеф Фекета.
Валерий Егоров
25 августа ушёл из жизни актёр Валерий Егоров.
Георгий Марчук
23 августа ушёл из жизни писатель, сценарист Георгий Марчук.

День рождения >>

Владимир Андреев
Марат Арипов
Геннадий Венгеров
Дмитрий Высоцкий
Марк Дробот
Юлия Нижельская
Фаина Раневская
Богдан Ступка
Марина Федункив
Алекса Вега
Ретт Джайлз
Сюранн Джонс
Аарон Пол
Петер Стормаре
Тьюсдей Уэлд
Анджей Хыра
все родившиеся 27 августа >>

Афиша кино >>

Звонок
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 1998
Призрачная станция
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Гонщики на драйве
боевик, комедия, приключения
Германия, 2023
Зов мести
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Канада, США, 2022
Мой Хатико
мелодрама, фильм о животных
Китай, 2023
Молчание ангелов
детектив, криминальный фильм, триллер
Дания, 2023
Охота на короля
боевик, триллер
Канада, США, 2023
Панда из космоса
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Романтик
драма, комедия
Франция, 2022
Девочка Нина и похитители пианино
детский фильм, музыкальный фильм, научная фантастика, приключения
Россия, 2023
Джулс
драма, комедия, научная фантастика
США, 2023
Игра в прятки
триллер, фильм ужасов
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен