Дэйв Батиста и Джейсон Момоа станут друзьями в новом фильме от режиссера «Синего жука»

что почитать?

Клаустрафобный триллер про выживание на дне морском

Дмитрий Лысенков сыграет «смесь Квазимодо и Ричарда Третьего» в сериале «Последний богатырь. Наследие»

Зрителей ожидают как новинки, так и продолжения популярных детективов

В новом сезоне ТВЦ покажет сериалы с Кириллом Жандаровым, Ириной Рахмановой и Агатой Муцениеце

Новости кино

Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне

Онлайн-кинотеатр отметил свое 5-летие и поделился планами на год