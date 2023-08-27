Дэйв Батиста и Джейсон Момоа станут друзьями в новом фильме от режиссера «Синего жука»

Дэйв Батиста
и Джейсон Момоа
в случае успешных переговоров могут сыграть в новой картине от режиссера «Синего жука
» Анхеля Мануэля Сото, сообщает Deadline
.
Сценарий к комедийному бадди-муви «Команда разрушителей» (The Wrecking Crew) написал автор «Воина
» Джонатан Троппер. Предполагается, что зрителям поведают о двух друзьях.
Звезды заинтересовались картиной еще до забастовок сценаристов и актеров в Голливуде. С Троппером также успели закрыть сделку до пикетирования всех, кто причастен к гильдиям.
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