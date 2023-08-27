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Джемма Чан столкнется с вампирами в игре Diablo IV

27 августа
2023 год

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27 августа 2023
Джемма Чан подарила свой голос одному из персонажей ролевого экшена Diablo IV. Об этом стало известно на церемонии открытия игровой выставки Gamescom 2023, где был показан дебютный трейлер второго сезона, получившего название «Сезон крови».



По информации Entertainment Week, звезде «Вечных» достался образ охотницы на вампиров Эрис. Это неигровой персонаж, который, согласно описанию, «играет важную роль в сюжетной линии игры как маяк надежды для игроков. При поддержке Эрис геймеры будут перемещаться по миру и обеспечивать безопасность Санктуария путем борьбы с вампирской угрозой и грозным лордом-вампиром». Разработчики также пообещали пять новых боссов для эндгейма и новые задания и награды.

«Это был невероятный опыт — войти в мир темного фэнтези и игр в качестве актера озвучки Diablo IV», — прокомментировала Джемма Чан.

Джемма Чан
фото: ew.com

Примечательно, что сорежиссером представленного ролика выступила постановщица «Вечных» Хлоя Чжао.

По данным студии-разработчика Blizzard, в первом сезоне игры приняли участие 12 миллионов игроков. «Сезон крови» стартует 17 октября.
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