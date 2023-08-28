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Объявлена дата премьеры новых серий «Папиных дочек»

28 августа
2023 год

Новости кино >>
28 августа 2023

На СТС 18 сентября в 19:00 состоится премьера сериала Александра Жигалкина «Папины дочки. Новые». Сразу после эфира серии появятся в онлайн-кинотеатре Start, уточняет пресс-служба канала.

Объявлена дата премьеры новых серий «Папиных дочек»
фото: пресс-служба телеканала СТС

В продолжении популярной истории проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставив мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамину придётся прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи.

К сериалу также присоединится Дарья Мельникова: «Все это время мы так или иначе поддерживали связь. Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий — всё сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же. Мне уже довелось поработать с Евой и Витой, нашими новыми дочками. Что тут скажешь, они маленькие профессионалы! Надеюсь, сериал получится, и зритель будет доволен».

Объявлена дата премьеры новых серий «Папиных дочек»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Героиня Дарьи остается такой же азартной спортсменкой, готовой ставить рекорды: в одной из серий ее подвиг даже заканчивается приездом скорой помощи. Своему характеру не изменяет и психолог Сергей Васнецов: герой Андрея Леонова продолжает по-доброму наставлять дочек и внучек и помогать Венику отцовскими советами. «Я даже и мечтать не мог о продолжении, потому что и я изменился, и "дочки" мои подросли. Но новая история легла отлично. Будет интересно, как теперь Веник справится с девчонками. Филипп — очень опытный актер. Уверен, это будет так же трогательно и по-семейному, как и раньше», — рассказал Леонов.

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский специально к выходу новых серий перезаписал знаменитый саундтрек. По словам музыканта, его «дочки любили сериал, с тех пор у меня еще прибавилось детей. Сейчас у нас так же, как и в "Папиных дочках", подрастает новое поколение, которое с удовольствием посмотрит продолжение. Я и сам ждал этого, потому что отличный проект, веселый, семейный, добрый. Песня получилась такой же. Наверное, в этом и секрет ее долголетия, ведь мы до сих пор исполняем ее на концертах».



На съемках Мирослава Карпович, чья героиня Маша не оставляет попыток найти прекрасного принца, отмечала, что популярность сериала ей никогда не мешала: «Это достойный проект, сделанный с любовью. Я горжусь, что стала его частью. Это большое счастье для артиста, что мы нашим коллективом на протяжении стольких лет приковываем к себе внимание и все еще вызываем желание пересматривать серии. Согласитесь, как такое может быть неприятно?».

По словам Мирославы, оправдать поступок экранной сестры Даши, сбежавшей от мужа и четырех дочерей, можно. Исполнительница роли Галины Сергеевны Елизавета Арзамасова не согласна с коллегой: «Никто не может оправдать такой поступок. Но именно из поступков, которые невозможно ни понять, ни оправдать, часто и складываются интересные и смешные сюжеты. Наше детство и наш сценарий "Папиных дочек" были доброй историей, полюбившейся зрителям. В этой истории было много странных взрослых персонажей, парадоксальных ситуаций, смешных реплик, хулиганств главных героинь. Из всего этого складывался юмор. История продолжится в новом поколении. Верю, что так же смешно».
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   28.08.2023 - 14:03
Все развивается по спирали Таков закон Сансары читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Объявлена дата премьеры новых серий «Папиных дочек» фотографии
Объявлена дата премьеры новых серий «Папиных дочек» фотографии
Объявлена дата премьеры новых серий «Папиных дочек» фотографии
Объявлена дата премьеры новых серий «Папиных дочек» фотографии
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