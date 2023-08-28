Объявлена дата премьеры новых серий «Папиных дочек»

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Не стало режиссера Глеба Панфилова Ему было 89 лет

В новом сезоне ТВЦ покажет сериалы с Кириллом Жандаровым, Ириной Рахмановой и Агатой Муцениеце Зрителей ожидают как новинки, так и продолжения популярных детективов

Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне Онлайн-кинотеатр отметил свое 5-летие и поделился планами на год