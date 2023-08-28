Второй сезон «Иванько» начнется 18 сентября

Лина Миримская возвращалась ко второму сезону «с радостными эмоциями. Мне нужно было вспомнить мою героиню Валентину, ведь между съемками сезонов прошло два года. Зрители после выхода первого сезона писали мне о том, что для них вечерний просмотр сериала был очень важным ритуалом. Как оказалось, Валентина Иванько похожа на многих женщин, она показала им, что не обязательно быть идеальной, что можно быть простой девчонкой и иметь право на счастье. Для меня в этом чудо сериала "Иванько"».
В первом сезоне главные героини – учительница английского Валя, тамада и танцовщица Настя, учительница биологии Яся — наделали кучу ошибок, и теперь они вынуждены разгребать их последствия. Но поскольку выводы, которые мы иногда делаем, тоже часто оказываются ошибочными, жизнь превращается в непрерывный путь из новых ошибок и их исправления. Настя пытается забыть Лёху, строя отношения с абсолютно непохожим на него человеком и стараясь «исправить» себя. Валя сталкивается с проблемами во взаимоотношениях, при этом на ее плечи ложится забота о маме и беременной сестре. Яся уволилась из школы и старается найти новый смысл в жизни. Все герои считают себя довольно опытными, но они все равно постоянно попадают в забавные и нелепые ситуации, из которых придется выпутываться. Ведь жизнь непредсказуема и к ней нельзя подготовиться заранее.
По словам Ксении Ворониной, «основные темы нового сезона, как у нас обычно бывает, это волнующие нас в реальной жизни вопросы. Отношения с родителями, отношения мужчин и женщин, самореализация, поиски себя. Одна из главных тем – принятие. Принятие, в первую очередь, себя. Что такое принятие, как полюбить себя, понять, чего ты хочешь от жизни, к чему стремишься, насколько это тебе важно, почему у тебя что-что не получается. Героини ищут ответ ответ на вопрос, что есть счастье для них, кто они вообще такие и как себя полюбить. Второй сезон будет еще смешнее и еще драматичнее».
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