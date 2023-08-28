В День знаний Wink покажет «Лето в городе» с Вячеславом Чепурченко, Марией Луговой и Екатериной Салес

«Вы идете по летнему солнечному городу, вас обдувает свежий ветерок. Настроение легкое, позитивное, а на душе желание пританцовывать, мурлыкать себе под нос любимые песни, и впереди целое лето. Представили? Такие же эмоции и желания вызывает наш новый сериал "Лето в городе". У меня даже от съемок такое же ощущение было, а уж от просмотра — тем более! Всем летнего и солнечного настроения на душе», — пожелал исполнитель главной роли Вячеслав Чепурченко.
По сюжету жизнерадостная девушка Мари из семьи русских эмигрантов во Франции влюбляется в москвича Павла и решает прилететь в Россию, сделав ему сюрприз на день рождения. Неожиданно для себя она становится стажером в ивент-агентстве, где работает Павел, и спасает несколько крупных мероприятий. Героине непросто жить в бешеном ритме российского мегаполиса, и все-таки она остается. В романтических отношениях обязательно возникнут сложности, но новые друзья Мари всегда придут на помощь.
фото: пресс-служба «Ростелекома»
Для исполнительницы главной роли Екатерины Салес ее «героиня является примером добродушия и мягкости, но в тоже время — решительности и смелости. Поехать в другую страну за своей мечтой — побывать в Москве — это поступок человека с сильным характером, ведь раньше она никогда не выезжала за границу. В новом городе Мари оказывается в абсолютно разных обстоятельствах, где она, вообще не понимая, что делать, легко справляется со всеми проблемами. Это получается благодаря доброму сердцу и искреннему желанию помочь. Не говоря уже о том, что Мари профессиональный психолог. Но самое важное, что у нее есть — это детская непосредственность и открытость этому миру, которые она транслирует другим людям. Мари заражает окружающих своей энергией и позитивом, и они снова учатся получать наслаждение от жизни».
Производством сериала занималась кинокомпания «Темпо-Ритм» при поддержке Института развития интернета, «Московских новостей» и Комитета по туризму города Москвы.
«Мы все хотим, чтобы лето не кончалось, и романтический сериал может это обеспечить — он поднимет если не температуру воздуха, то настроение. Одним из героев сериала стала Москва — огромная, яркая и удобная, в которой всегда кипит жизнь, много событий и, конечно, романтических встреч. А лучший вариант устроить романтический вечер дома — посмотреть наш новый комедийный сериал "Лето в городе". Эта история обязательно зарядит хорошим настроением, которое поможет справиться с любыми проблемами», — считает генеральный директор видеосервиса Wink Антон Володькин.
Первыми зрителями «Лета в городе» стали москвичи и гости столицы, которые участвовали в Московском урбанистическом форуме. В рамках форума в парке «Зарядье» проводятся кинопоказы под открытым небом. Благодаря видеосервису Wink все желающие смогли увидеть первые эпизоды на большом экране. Перед показом драмеди представили режиссер Вазген Каграманян и актеры.
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