В День знаний Wink покажет «Лето в городе» с Вячеславом Чепурченко, Марией Луговой и Екатериной Салес

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Новости кино Светлана Ходченкова и Михаил Галустян стали вождями первобытных племен в сериале «жЫЫЫзнь» Комедийный проект расскажет о представителях первобытного общества

Спутник телезрителя «Невозможное»: Немного шоковой терапии 27 августа, 16:55, viju TV1000

Главная тема Умереть не снять: фильмы Тима Бертона, которые мы никогда не увидим Мюзикл про Бэтмена, экранизация манги, много готики и «Пираты Карибского моря»

Новости кино Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне Онлайн-кинотеатр отметил свое 5-летие и поделился планами на год

Новости кино Стартовали съемки мюзикла «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина В актерском составе также Анна Чиповская, Сергей Гилев, Роман Васильев и Евгений Шварц

Новости кино Не стало режиссера Глеба Панфилова Ему было 89 лет

Главная тема «Это не может случиться здесь»: Глеб Панфилов – режиссер сильных «слабых героев» Не стало режиссера «Начала» и «В огне брода нет»