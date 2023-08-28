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В Стамбуле завершились съемки «Блеска» с Александрой Бортич

28 августа
2023 год

Новости кино >>
28 августа 2023
Онлайн-кинотеатр Иви поделился с публикой первой тизер-сценой из криминального ромкома Марии Агранович «Блеск» с Александрой Бортич, чьи съемки завершились в Стамбуле.



Это история про героев, жизнь которых превратилась в одну большую аферу. Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург на поиски русской жены. У героини тоже не все просто с «наследственностью» — ее отец-аферист сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции турка, но очень быстро выясняет, что украшение — фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге грой вынужден взять Аню в долю, чтобы и дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.

В сериале производства Продюсерского центра «Синема Продакшн» также приняли участие Кирилл Кяро, Лариса Долина, Иван Батарев, Александр Мизёв, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Юлия Гаврилина, Алёна Бабенко и Артур Бесчастный. Ожидаются два камео: Агата Муцениеце сыграла плачущую над историями героинь ведущую ютуб-шоу (референсом стало реальное шоу Агаты «Честный развод»), а Настасья Самбурская — певицу шансона.

В Стамбуле завершились съемки «Блеска» с Александрой Бортич

Ларисе Долиной «всегда очень интересно пробовать себя на съемочной площадке в качестве драматической актрисы — такая возможность выпадает редко, так как в основном мне предлагают роли, где нужно петь. Моя героиня в "Блеске" похожа на меня характером, поэтому то, как я представляла эту роль, во многом сошлось с тем, как видела ее режиссер Мария Агранович. На съемочной площадке царила очень приятная атмосфера, и сам материал, нужно признать, получился добротным — с интересными диалогами, характерами, сюжетными поворотами. Я благодарна всем, с кем удалось поработать в кадре, и съемочной группе — мне хочется надеяться, что наш сериал ждет успех».

Шоураннером «Блеска» выступила Мария Трубникова. Съемки начались в Санкт-Петербурге на Неве, продолжились на Балтике, а завершились в Стамбуле на берегах Босфора. Все серии выйдут на платформе Иви в 2023 году.

В Стамбуле завершились съемки «Блеска» с Александрой Бортич

«"Блеск" — мой второй проект в большом кино, и я могу смело сказать, что мне очень везет на талантливых людей в команде и в кадре. Я получила огромное удовольствие от работы на проекте и в процессе не раз ловила себя на мысли о том, что сама ужасно хочу посмотреть этот сериал — я поклонница таких запутанных историй и надеюсь, что зритель тоже ее оценит», — рассказала актриса Юлия Гаврилина.
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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   28.08.2023 - 18:11
меня больше убило, что там снимается Долина ахахах каким вообще боком она там взялась - весьма неожиданно на самом деле. а сюжет вроде даже норм читать далее>>
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