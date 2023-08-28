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В новом сезоне канал «Россия» покажет продолжение «Екатерины» и детектив «Васнецова» с Анной Михалковой

28 августа
2023 год

Новости кино >>
28 августа 2023
Канал «Россия» раскрыл подробности о новом телесезоне. Зрителей ожидают как новинки, так и продолжения популярных сериалов.

В новом сезоне канал «Россия» покажет продолжение «Екатерины» и детектив «Васнецова» с Анной Михалковой
фото: на съемочной площадке сериала «Лихорадка»

Среди премьер — продолжение популярного исторического сериала «Екатерина. Фавориты» с Мариной Александровой, мелодрамы «Зеркало лжи» с Марией Куликовой и «Алла, такси!» со Светланой Колпаковой и Андреем Чернышовым, детектив «Васнецова» с Анной Михалковой в титульной роли, медицинская драма «Доктор Краснов» с Игорем Петренко и шпионская драма «Лихорадка» об опасной эпидемии с Любовью Константиновой и Евгением Воловенко.

Зрителям также покажут продолжения «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой и «Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером, 23-й сезон «Тайн следствия» с бессменной Анной Ковальчук и 11-й сезон «Склифосовского» с Максимом Авериным.

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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   28.08.2023 - 18:14
Да Россия как всегда полна всяких сериалов, но только вот некоторые из них уж совсем уже неактуальные. Ну вот даже Склифософский - что еще они там придумают спустя столько сезонов читать далее>>
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