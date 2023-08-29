Золотая бутса Японии: новый трейлер легендарного аниме «Капитан Цубаса»

Продолжение сериала «Капитан Цубаса
» — аниме, изменившего отношение японцев к футболу и вдохновившего Андреса Иньесту
и Зинедина Зидана
, — стартует 1 октября. Создатели сериала поделились промороликом и дали послушать вступительный трек AS ONE
в исполнении сладкоголосых айдолов из группы Johnny's West. У нас трейлер — с русскими субтитрами:
Национальный турнир по футболу среди младших классов завершился победой школ Нанкацу и Тохо. По итогам соревнований лучших спортсменов отобрали для участия в международном юношеском турнире в Париже. Помимо Цубасы Одзоры в состав вошли Кодзиро Хюга, Кэн Вакасимадзу, Гэндзо Вакабаяси и Таро Мисаки. В новом сезоне развернется ожесточенная битва между представителями японской молодежи и соперниками из крупнейших футбольных держав.
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«Синяя тюрьма: Блю Лок» — беспощадная история о подростковом футболе
Режиссера первого сезона Тосиюки Като
(«Невероятные приключение ДжоДжо: Каменный океан
») заменил Кацуми Оно
(эпизоды в сериале «Хозяйка Москитона
»), произведственный цех переместили с David Production
(«Клетки за работой
», «Заброшенный дом у мыса
») на Studio Kai
(«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
», «Супер Каб
»), а вот сценарист Ацухиро Томиока
(«Берсерк
», «Ван-Пис
») и чардиз Хадзимэ Ватанабэ
(«Огни пестрой арены
») обошлись без сменщиков.
Цубаса по прежнему говорит голосом Юко Санпэй
(Боруто Удзумаки из «Боруто: Новое поколение Наруто
», Рюносукэ Минаката из «Летнего времени
»).
К ней присоединились:
Герман Кальц — Кэнта Миякэ
(Гондзо Косуги из «Предсмертного списка зомби
»).
Франц Честер — Дзюнъя Эноки
(Юдзи Итадори
из «Магической битвы
»).
Джино Эрнандез — Кадзуюки Окицу
(Дзантэцу Цуруги
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»).
Эли Сид Пьер — Кэнго Каваниси
(Нахоя Кавата из «Токийских мстителей
»).
Луи Наполеон — Юки Оно
(Джон Ватсон в «Патриотизме Мориарти
»).
Хуан Диаз — Ёсицугу Мацуока
(Иносукэ Хасибира
из «Истребителя демонов
»).
Алан Паскаль — Дайки Ямасита
(Идзукуу Мидория
из «Моей геройской академии
»).
Рамон Викторино — Сэйитиро Ямасита
(Деррик Рэдбэт из «Реинкарнации безработного
»).
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«Коронный бросок. Фильм» — не про футбол, но тоже спортивный хит
«Капитан Цубаса» — популярная спортивная манга Ёити Такахаси
из 1980-х. Вместе с аниме-адаптацией
спокон способствовал популяризации футбола в Японии и вдохновил на профессиональную карьеру множество футболистов: от Хидэтоси Накаты
до Алессандро Дель Пьеро
. Новый сезон продолжает события ребута франшизы, стартовавшего в 2018 году.
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