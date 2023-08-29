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Золотая бутса Японии: новый трейлер легендарного аниме «Капитан Цубаса»

29 августа
2023 год

Новости кино >>
29 августа 2023
Продолжение сериала «Капитан Цубаса» — аниме, изменившего отношение японцев к футболу и вдохновившего Андреса Иньесту и Зинедина Зидана, — стартует 1 октября. Создатели сериала поделились промороликом и дали послушать вступительный трек AS ONE в исполнении сладкоголосых айдолов из группы Johnny's West. У нас трейлер — с русскими субтитрами:


Национальный турнир по футболу среди младших классов завершился победой школ Нанкацу и Тохо. По итогам соревнований лучших спортсменов отобрали для участия в международном юношеском турнире в Париже. Помимо Цубасы Одзоры в состав вошли Кодзиро Хюга, Кэн Вакасимадзу, Гэндзо Вакабаяси и Таро Мисаки. В новом сезоне развернется ожесточенная битва между представителями японской молодежи и соперниками из крупнейших футбольных держав.

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Режиссера первого сезона Тосиюки КатоНевероятные приключение ДжоДжо: Каменный океан») заменил Кацуми Оно (эпизоды в сериале «Хозяйка Москитона»), произведственный цех переместили с David ProductionКлетки за работой», «Заброшенный дом у мыса») на Studio KaiРыцарь-скелет вступает в параллельный мир», «Супер Каб»), а вот сценарист Ацухиро ТомиокаБерсерк», «Ван-Пис») и чардиз Хадзимэ ВатанабэОгни пестрой арены») обошлись без сменщиков.

Золотая бутса Японии: новый трейлер легендарного аниме «Капитан Цубаса»

Цубаса по прежнему говорит голосом Юко Санпэй (Боруто Удзумаки из «Боруто: Новое поколение Наруто», Рюносукэ Минаката из «Летнего времени»).

К ней присоединились:

Герман Кальц — Кэнта Миякэ (Гондзо Косуги из «Предсмертного списка зомби»).
Франц Честер — Дзюнъя Эноки (Юдзи Итадори из «Магической битвы»).
Джино Эрнандез — Кадзуюки Окицу (Дзантэцу Цуруги из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).
Эли Сид Пьер — Кэнго Каваниси (Нахоя Кавата из «Токийских мстителей»).
Луи Наполеон — Юки Оно (Джон Ватсон в «Патриотизме Мориарти»).
Хуан Диаз — Ёсицугу Мацуока (Иносукэ Хасибира из «Истребителя демонов»).
Алан Паскаль — Дайки Ямасита (Идзукуу Мидория из «Моей геройской академии»).
Рамон Викторино — Сэйитиро Ямасита (Деррик Рэдбэт из «Реинкарнации безработного»).

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«Капитан Цубаса» — популярная спортивная манга Ёити Такахаси из 1980-х. Вместе с аниме-адаптацией спокон способствовал популяризации футбола в Японии и вдохновил на профессиональную карьеру множество футболистов: от Хидэтоси Накаты до Алессандро Дель Пьеро. Новый сезон продолжает события ребута франшизы, стартовавшего в 2018 году.

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Золотая бутса Японии: новый трейлер легендарного аниме «Капитан Цубаса» фотографии
Золотая бутса Японии: новый трейлер легендарного аниме «Капитан Цубаса» фотографии
Золотая бутса Японии: новый трейлер легендарного аниме «Капитан Цубаса» фотографии
Золотая бутса Японии: новый трейлер легендарного аниме «Капитан Цубаса» фотографии
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