«Мамонты», «Лихие» и продолжение «Открытого брака»: онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках сезона

Онлайн-кинотеатр Okko провел масштабную презентацию нового сезона, где рассказал о грядущих премьерах.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Продюсер по оригинальному контенту Okko
Гавриил Гордеев
показал первые материалы сериалов, которые планируется выпустить в новом сезоне. В их числе адаптация популярного турецкого сериала «
Постучись в мою дверь
» с
Никитой Волковым
и
Лианой Грибой
, «
Министерство всего хорошего
» с
Анастасией Ивлеевой
, режиссерский дебют
Дарьи Мороз
«
Секс. До и после
», два сериала
Ивана Соснина
— «
Мамонты
» с
Юрием Стояновым
и «
Юг
», драмеди «
Ира
», «
Очевидное невероятное
» по мотивам цикла рассказов
Кира Булычева
, «
Миля
»
Оксаны Мафагел
, мистический сериал «
Черное облако
» с
Машей Мацель
и
Филиппом Янковским
, «
Ласт квест
», где
Петр Федоров
занял режиссерское кресло и исполнил главную роль, проект
Юрия Быкова
о 90-х «
Лихие
», «
Трасса
»
Душана Глигорова
, триллер о психиатре «
Калимба
», «
Мы здесь, чтобы вам помочь
»
Дмитрия Тюрина
и «
Волшебный участок
» с
Николаем Наумовым
.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Также в новом сезоне появятся продолжения уже полюбившихся зрителю проектов: вторые сезоны таких сериалов, как «
Выжившие
», «
Оффлайн
», «
Сансара
», «
Открытый брак
», «
Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного
», «
Чикатило
», и третьи сезоны «
Предпоследней инстанции
» и «
Манюни
».
Генеральный директор Okko
Сергей Шишкин
поделился бизнес-новостями, главными из которых стали подписание эксклюзивного контракта с продюсерским центром «Originals Production» и возвращение приложения онлайн-кинотеатра в App Store.
обсуждение >>