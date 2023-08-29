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«Мамонты», «Лихие» и продолжение «Открытого брака»: онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках сезона

29 августа
2023 год

Новости кино >>
29 августа 2023
Онлайн-кинотеатр Okko провел масштабную презентацию нового сезона, где рассказал о грядущих премьерах.

«Мамонты», «Лихие» и продолжение «Открытого брака»: онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках сезона
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев показал первые материалы сериалов, которые планируется выпустить в новом сезоне. В их числе адаптация популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» с Никитой Волковым и Лианой Грибой, «Министерство всего хорошего» с Анастасией Ивлеевой, режиссерский дебют Дарьи Мороз «Секс. До и после», два сериала Ивана Соснина — «Мамонты» с Юрием Стояновым и «Юг», драмеди «Ира», «Очевидное невероятное» по мотивам цикла рассказов Кира Булычева, «Миля» Оксаны Мафагел, мистический сериал «Черное облако» с Машей Мацель и Филиппом Янковским, «Ласт квест», где Петр Федоров занял режиссерское кресло и исполнил главную роль, проект Юрия Быкова о 90-х «Лихие», «Трасса» Душана Глигорова, триллер о психиатре «Калимба», «Мы здесь, чтобы вам помочь» Дмитрия Тюрина и «Волшебный участок» с Николаем Наумовым.

«Мамонты», «Лихие» и продолжение «Открытого брака»: онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках сезона
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Также в новом сезоне появятся продолжения уже полюбившихся зрителю проектов: вторые сезоны таких сериалов, как «Выжившие», «Оффлайн», «Сансара», «Открытый брак», «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», «Чикатило», и третьи сезоны «Предпоследней инстанции» и «Манюни».

Генеральный директор Okko Сергей Шишкин поделился бизнес-новостями, главными из которых стали подписание эксклюзивного контракта с продюсерским центром «Originals Production» и возвращение приложения онлайн-кинотеатра в App Store.
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«Мамонты», «Лихие» и продолжение «Открытого брака»: онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках сезона фотографии
«Мамонты», «Лихие» и продолжение «Открытого брака»: онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках сезона фотографии
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