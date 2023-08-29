Фрау-Янковская и Гилев с пришельцами: фестиваль «Маяк» объявил конкурсную программу

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Лайфстайл Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова Премьера фильма «Панда из космоса»

Обзор сериалов «Угрюм-река»: Анфиса. Таежный роман Новая – задорная — экранизация романа Вячеслава Шишкова

Новости кино Объявлена дата премьеры новых серий «Папиных дочек» Продолжение популярного сериала стартует 18 сентября

Новости кино В новом сезоне ТВЦ покажет сериалы с Кириллом Жандаровым, Ириной Рахмановой и Агатой Муцениеце Зрителей ожидают как новинки, так и продолжения популярных детективов

Спутник телезрителя «Дом странных детей мисс Перегрин»: Сказки после холокоста 29 августа, 19:59, РЕН ТВ

Новости кино Не стало режиссера Глеба Панфилова Ему было 89 лет

Спутник телезрителя «Охота»: Неси ружьё В ночь с 25 на 26 августа, 02:05, ОТР