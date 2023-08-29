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Фрау-Янковская и Гилев с пришельцами: фестиваль «Маяк» объявил конкурсную программу

29 августа
2023 год

Новости кино >>
29 августа 2023
Фестиваль актуального российского кино «Маяк», который пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике, объявил конкурсную программу, куда вошли девять игровых полнометражных фильмов.

Фрау-Янковская и Гилев с пришельцами: фестиваль «Маяк» объявил конкурсную программу
фото: Пресс-служба фестиваля «Маяк»

Так, в программе представлены картина Михаила Местецкого «Год рождения», которая откроет смотр, фэнтези Дмитрия Моисеева «Контакты» с Сергеем Гилевым и Ириной Саликовой о медсестре, ухаживающей за немощным пришельцем, драма Любови Мульменко «Фрау» о любви балерины и продавца магазина «Охотник и рыболов» в исполнении Лизы Янковской и Вадика Королева, «Длительные свидания» Георгия Лялина с Олегом Гаркушей в роли одинокого священника, который навещает глухонемую девушку в тюрьме, полнометражный дебют Татьяны Рахмановой «Королевство», «Невидимый мой» Антона Бильжо о жене физика, который исчезает в ходе неудачного эксперимента, байопик Семена Серзина «Рыжий» о жизни поэта Бориса Рыжего в 1990-е, его трудных взаимоотношениях с семьей, желании добиться любви и внимания в родном Екатеринбурге, «Чума» именитого якутского режиссера Дмитрия Давыдова и «Эра» Вениамина Илясова.

Фрау-Янковская и Гилев с пришельцами: фестиваль «Маяк» объявил конкурсную программу
фото: Пресс-служба фестиваля «Маяк»

«Конкурсная программа пилотного выпуска фестиваля «Маяк» свидетельствует о чем-то, возможно, не для всех очевидном: актуальное кино в России есть и, честно говоря (предвижу ухмылки и скепсис несведущих), неплохо себя чувствует. Фильмов много, авторы не перевелись — ни начинающие, ни более опытные, и им по-прежнему есть что сказать. Они рисуют российскую жизнь такой, какой ее видят, и этот взгляд далек от комплиментарности. Они не громогласны, не пафосны, посвящают свои усилия «маленьким людям», распад связей между которыми их по-настоящему волнует и по отношению к которым они полны эмпатии. Они не ставят перед собой глобальных задач, не одержимы демиургическими претензиями (ну, почти), но в своих «локальных историях» находят возможность быть честными — перед собой и зрителями», — говорит Стас Тыркин, программный директор кинофестиваля «Маяк».

Фильмы будут бороться за награды в семи номинациях: Гран-при кинофестиваля — Лучший фильм, работа режиссера, оператора, оригинальный сценарий, Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль, Лучший дебют.

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» учрежден Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм».
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Фрау-Янковская и Гилев с пришельцами: фестиваль «Маяк» объявил конкурсную программу фотографии
Фрау-Янковская и Гилев с пришельцами: фестиваль «Маяк» объявил конкурсную программу фотографии
Фрау-Янковская и Гилев с пришельцами: фестиваль «Маяк» объявил конкурсную программу фотографии
Фрау-Янковская и Гилев с пришельцами: фестиваль «Маяк» объявил конкурсную программу фотографии
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