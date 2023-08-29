Фрау-Янковская и Гилев с пришельцами: фестиваль «Маяк» объявил конкурсную программу

«Конкурсная программа пилотного выпуска фестиваля «Маяк» свидетельствует о чем-то, возможно, не для всех очевидном: актуальное кино в России есть и, честно говоря (предвижу ухмылки и скепсис несведущих), неплохо себя чувствует. Фильмов много, авторы не перевелись — ни начинающие, ни более опытные, и им по-прежнему есть что сказать. Они рисуют российскую жизнь такой, какой ее видят, и этот взгляд далек от комплиментарности. Они не громогласны, не пафосны, посвящают свои усилия «маленьким людям», распад связей между которыми их по-настоящему волнует и по отношению к которым они полны эмпатии. Они не ставят перед собой глобальных задач, не одержимы демиургическими претензиями (ну, почти), но в своих «локальных историях» находят возможность быть честными — перед собой и зрителями», — говорит Стас Тыркин, программный директор кинофестиваля «Маяк».
Фильмы будут бороться за награды в семи номинациях: Гран-при кинофестиваля — Лучший фильм, работа режиссера, оператора, оригинальный сценарий, Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль, Лучший дебют.
Фестиваль актуального российского кино «Маяк» учрежден Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм».
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