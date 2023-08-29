Александр Робак вступает в киберспортивную команду в сериале «Киберпапа»

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29 августа Фрау-Янковская и Гилев с пришельцами: фестиваль «Маяк» объявил конкурсную программу В конкурсе также представлены байопик о Борисе Рыжем и новый фильм именитого якутского режиссера Дмитрия Давыдова

29 августа «Мамонты», «Лихие» и продолжение «Открытого брака»: онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках сезона Также в числе грядущих премьер — «Министерство всего хорошего», «Очевидное невероятное», второй сезон «Сансары»