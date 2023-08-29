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Александр Робак вступает в киберспортивную команду в сериале «Киберпапа»

29 августа
2023 год

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29 августа 2023

Начались съемки семейной комедии «Киберпапа» с Юлией Пересильд и Александром Робаком. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, занимающейся производством проекта совместно с Monumental Vision по заказу телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатра PREMIER.

Александр Робак вступает в киберспортивную команду в сериале «Киберпапа»
фото: Пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

В 50 лет Игнат (Робак) поймал себя на мысли, что его жизнь – маленькая каторга: работа напоминает монотонную рутину, а отношения с женой (Пересильд) лишь прибавляют поводов для головной боли. Чтобы хоть как-то наладить отношения с пасынком, Игнат соглашается вступить в его киберспортивную команду, и, ко всеобщему удивлению, сварщик со стажем оказывается очень хорош в виртуальном пространстве. Для членов команды Игнат становится настоящим наставником, другом и киберпапой.

В актерском составе проекта также Тимофей Кочнев, Виктор Васильев, Маргарита Аброськина и другие. Режиссером выступает Эдуард БордуковПищеблок-2», «На острие»), а шоураннерами – Жаргал БадмацыреновСаня, газуй!») и Виктор МитрофановНа страже пляжа»).

«Меня этот проект привлек тем, что в формате доброй семейной комедии мы рассказываем о взрослении как подростков из киберкоманды, так и, казалось бы, уже взрослых героев. Мы хотим сделать историю, которая объединит поколения и будет интересна и взрослым, и детям», — говорит режиссер Эдуард Бордуков.

Премьера сериала «Киберпапа» состоится на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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Александр Робак вступает в киберспортивную команду в сериале «Киберпапа» фотографии
Александр Робак вступает в киберспортивную команду в сериале «Киберпапа» фотографии
Александр Робак вступает в киберспортивную команду в сериале «Киберпапа» фотографии
Александр Робак вступает в киберспортивную команду в сериале «Киберпапа» фотографии
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