Дейзи Ридли вновь встречается с отцом-тираном в трейлере фильма «Дочь Болотного царя»

В сети появился дублированный трейлер триллера «Дочь Болотного царя
» режиссёра Нила Бёргера
(«Дивергент
»). Это экранизация одноименного романа-бестселлера Карен Дионне, получившего в 2017 году премию Barry Award в номинации «Лучший роман».
Двенадцать лет Хелена прожила в лесу в полной изоляции под присмотром отца-тирана и убийцы по прозвищу Болотный царь. И лишь когда его упрятали за решетку, девочка обрела свободу и возможность жить нормальной жизнью. У неё появилась семья, которая ничего не знает о её загадочном прошлом. Спустя много лет Болотный Царь сбегает из тюрьмы, и теперь она должна помочь полиции поймать легендарного преступника. Для этого ей придется использовать все навыки, которым обучил ее жестокий отец.
Главные роли в картине исполнили Дейзи Ридли
, Бен Мендельсон
, Гаррет Хедлунд
, Гил Бирмингем
, Бруклин Принс
, Карен Писториус
, Крис Вайолетт
, Имали Перера
, Памела МакДональд
, Эш Кэтервуд
, Джозеф Дэли
и Джошуа Пис
.
В российский прокат фильм «Дочь Болотного царя
» выйдет 19 октября.
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