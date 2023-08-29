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Дейзи Ридли вновь встречается с отцом-тираном в трейлере фильма «Дочь Болотного царя»

29 августа
2023 год

Новости кино >>
29 августа 2023
В сети появился дублированный трейлер триллера «Дочь Болотного царя» режиссёра Нила БёргераДивергент»). Это экранизация одноименного романа-бестселлера Карен Дионне, получившего в 2017 году премию Barry Award в номинации «Лучший роман».


Двенадцать лет Хелена прожила в лесу в полной изоляции под присмотром отца-тирана и убийцы по прозвищу Болотный царь. И лишь когда его упрятали за решетку, девочка обрела свободу и возможность жить нормальной жизнью. У неё появилась семья, которая ничего не знает о её загадочном прошлом. Спустя много лет Болотный Царь сбегает из тюрьмы, и теперь она должна помочь полиции поймать легендарного преступника. Для этого ей придется использовать все навыки, которым обучил ее жестокий отец.

Дейзи Ридли вновь встречается с отцом-тираном в трейлере фильма «Дочь Болотного царя»

Главные роли в картине исполнили Дейзи Ридли, Бен Мендельсон, Гаррет Хедлунд, Гил Бирмингем, Бруклин Принс, Карен Писториус, Крис Вайолетт, Имали Перера, Памела МакДональд, Эш Кэтервуд, Джозеф Дэли и Джошуа Пис.

В российский прокат фильм «Дочь Болотного царя» выйдет 19 октября.
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Дейзи Ридли вновь встречается с отцом-тираном в трейлере фильма «Дочь Болотного царя» фотографии
Дейзи Ридли вновь встречается с отцом-тираном в трейлере фильма «Дочь Болотного царя» фотографии
Дейзи Ридли вновь встречается с отцом-тираном в трейлере фильма «Дочь Болотного царя» фотографии
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