Шерлок Холмс и Арсен Люпен в трейлере второй части «Фарса из убийства девушки-нежити»

На официальном сайте детективного
аниме «Фарс из убийства девушки-нежити
», основанного на ранобэ Юго Аосаки
, появился новый трейлер. 2 августа, после недельного перерыва, стартовала вторая половина сериала
с подзаголовком «Борьба за бриллиант
». Среди долгожданных гостей — Шерлок Холмс
и Арсен Люпен
.
В альтернативном Токио эпохи Мэйдзи проведена грандиозная операция по зачистке оборотней, монстров и прочих фантастических тварей. Остатки нечисти пользуются спросом на черном рынке: некоторые по вечерам выходят на цирковой ринг, чтобы сразиться с Цугару Синути
, в чьих жилах течет кровь óни
. Однажды харизматичного демоноборца находит странная парочка — говорящая голова Ая Риндо
и её безмолвная горничная Сидзуку Хасэй
. Они предлагают óни сделку: полудемон сможет продлить человеческую жизнь, если согласиться убить бессмертную сыщицу. Тут у Цугару созревает новый план: отправиться в Европу на поиски иноземца, укравшего тело Аи (и, вероятно, изменившего его жизнь).
Читать
«Дороро» — легендарные фэнтезийные приключения о поисках частей тела
К основному
актерскому составу присоединятся новые сэйю:
Рейнольд Стингхарт — Синъитиро Камио
(Макото Катаи из «У Коми проблемы с общением
»).
Фатима — Сара Мацумото
(Сумирэ Косака из «Предсмертного списка зомби
»).
Филеас Фогг — Хидэаки Тэдзука
(Джефферсон Хоуп из «Патриотизма Мориарти
»).
Паспарту — Хидэнари Угаки
(Яма из «Ван-Писа
»).
Лестрейд — Тайтэн Кусуноки
(Леонардо Бёрнс из «Пламенного отряда
»).
Ганимар — Косэй Хирота
(Якудза
из «Человека-бензопилы
»).
Премьера мистического драмеди
«Фарс из убийства девушки-нежити» состоялась 5 июля. Руководит проектом Синъити Омата
(«Госпожа Кагуя: В любви как на войне
», эпизоды сериала «Девочка-волшебница Мадока
») на студии Lapin Track
(«Так сложно любить отаку
», «Пингвиний барабан
»).
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