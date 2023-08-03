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Шерлок Холмс и Арсен Люпен в трейлере второй части «Фарса из убийства девушки-нежити»

3 августа
2023 год

Новости кино >>
3 августа 2023
На официальном сайте детективного аниме «Фарс из убийства девушки-нежити», основанного на ранобэ Юго Аосаки, появился новый трейлер. 2 августа, после недельного перерыва, стартовала вторая половина сериала с подзаголовком «Борьба за бриллиант». Среди долгожданных гостей — Шерлок Холмс и Арсен Люпен.


В альтернативном Токио эпохи Мэйдзи проведена грандиозная операция по зачистке оборотней, монстров и прочих фантастических тварей. Остатки нечисти пользуются спросом на черном рынке: некоторые по вечерам выходят на цирковой ринг, чтобы сразиться с Цугару Синути, в чьих жилах течет кровь óни. Однажды харизматичного демоноборца находит странная парочка — говорящая голова Ая Риндо и её безмолвная горничная Сидзуку Хасэй. Они предлагают óни сделку: полудемон сможет продлить человеческую жизнь, если согласиться убить бессмертную сыщицу. Тут у Цугару созревает новый план: отправиться в Европу на поиски иноземца, укравшего тело Аи (и, вероятно, изменившего его жизнь).

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К основному актерскому составу присоединятся новые сэйю:

Рейнольд Стингхарт — Синъитиро Камио (Макото Катаи из «У Коми проблемы с общением»).
Фатима — Сара Мацумото (Сумирэ Косака из «Предсмертного списка зомби»).
Филеас Фогг — Хидэаки Тэдзука (Джефферсон Хоуп из «Патриотизма Мориарти»).
Паспарту — Хидэнари Угаки (Яма из «Ван-Писа»).
Лестрейд — Тайтэн Кусуноки (Леонардо Бёрнс из «Пламенного отряда»).
Ганимар — Косэй Хирота (Якудза из «Человека-бензопилы»).

Шерлок Холмс и Арсен Люпен в трейлере второй части «Фарса из убийства девушки-нежити»

Премьера мистического драмеди «Фарс из убийства девушки-нежити» состоялась 5 июля. Руководит проектом Синъити ОматаГоспожа Кагуя: В любви как на войне», эпизоды сериала «Девочка-волшебница Мадока») на студии Lapin TrackТак сложно любить отаку», «Пингвиний барабан»).

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Шерлок Холмс и Арсен Люпен в трейлере второй части «Фарса из убийства девушки-нежити» фотографии
Шерлок Холмс и Арсен Люпен в трейлере второй части «Фарса из убийства девушки-нежити» фотографии
Шерлок Холмс и Арсен Люпен в трейлере второй части «Фарса из убийства девушки-нежити» фотографии
Шерлок Холмс и Арсен Люпен в трейлере второй части «Фарса из убийства девушки-нежити» фотографии
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