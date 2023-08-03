Завершились съемки «Министерства Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и Владом Прохоровым

Порой мы обращаемся с просьбой к Вселенной, даже не предполагая, что на все запросы людей отвечают всего два министерства: в Министерстве Всего Хорошего – добряки и раздолбаи, зато в Министерстве Всего Плохого, как можно заметить, сверхэффективные менеджеры. Неожиданно одна простая просьба нарушает естественный ход событий и теперь от судьбы обычной питерской семьи будет зависеть, закроют ли Руководители министерств весь проект «Человечество».
«Ощущение от завершения съемок, как на последнем звонке в школе, или как на вручении дипломов в университете, или как в последнюю ночь смены в летнем лагере. Ощущение, будто закончилось что-то большое, определенный этап в жизни, какая-то ее часть. Эмоции и грустные, и восторженные, и, мне кажется, это должно почувствоваться через экран – то, насколько мы все сдружились, нашли общий язык со съемочной группой, начали понимать друг друга с полуслова, поддерживать, творить, придумывать, сочинять, поэтому сейчас немного грустно, что это закончилось. Но наша связь, дружба и любовь продолжит жить в сериале, который мы сделали», — говорит Александр Фомин.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Съемки сериала «Министерство Всего Хорошего» прошли в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Производством проекта занимаются компании ID PRODUCTION и «СТУДИЯ 12» при поддержке Института развития интернета.
Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko в 2024 году.
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