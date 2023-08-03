Тимофей Трибунцев сыграет Врубеля

Тимофей Трибунцев исполнит главную роль в фильме «Демон» о жизни художника Михаила Врубеля. Проект был представлен на питчинге в Фонде кино, где национальные фильмы презентовали кинокомпании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
фото: Тимофей Трибунцев в фильме "Пхенц"
Режиссерское кресло займет Эдуард Жолнин («Земун»). По словам постановщика, это байопик с элементами психологической драмы о художнике и его борьбе с внутренним демоном. В фильме будет показана история болезни Врубеля, проходящего реабилитацию в клинике при неустанной поддержке его любящей жены в период работы над картиной «Демон поверженный», которая приводит мастера к душевному помешательству и болезненным галлюцинациям.
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