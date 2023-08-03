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Не стало Ирины Мирошниченко

3 августа
2023 год

Новости кино >>
3 августа 2023
Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год. Об этом ТАСС сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Не стало Ирины Мирошниченко
фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ирина Петровна Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле в эвакуации. После возвращения в Москву училась в Школе при училище им. Гнесиных, окончила Школу-студию МХАТ. С 1965 года служила в Московском художественном академическом театре СССР им. Горького. После разделения труппы театра в 1987-м осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне МХТ им. Чехова).

Впервые Ирина Мирошниченко снялась в кино еще в студенчестве. Дебютом была эпизодическая роль в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Первая большая роль в кино — разведчица Галина Ортынская в фильме Антона Тимошинина «Их знали только в лицо». Среди других киноработ артистки — Вера Куркина в драме «Пришел солдат с фронта» по мотивам рассказов Сергея Антонова, мама школьницы Кати в драме «Вам и не снилось...» по повести Галины Щербаковой, Клава Полуорлова в сатирической комедии «Старый Новый год» по пьесе Михаила Рощина, глава пиратского синдиката мадам Вонг в приключенческой кинокартине «Тайны мадам Вонг». В фильмографии Ирины Мирошниченко более 50 кинопроектов.
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