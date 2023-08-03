Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Виктор Хориняк и Ольга Медынич познакомятся со «Ждуном»

3 августа
2023 год

Новости кино >>
3 августа 2023
Виктор Хориняк и Ольга Медынич сыграют в семейной комедии «Ждун». Режиссер Дмитрий СуворовНепослушная») представил проект на питчинге в Фонде кино, где национальные фильмы презентовали кинокомпании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.

Виктор Хориняк и Ольга Медынич познакомятся со «Ждуном»

По сюжету Ждун – инопланетянин, которого занесло на нашу планету. Он знакомится с мальчиком (Андрей Андреев), который приехал на каникулы к бабушке с дедушкой в Абрау-Дюрсо. Мальчик должен будет помочь инопланетянину вернуться домой, а Ждун, в свою очередь, поможет ребенку и его семье разрешить все накопившиеся проблемы.

Виктор Хориняк и Ольга Медынич познакомятся со «Ждуном»

Также в актерском составе Ян Цапник и Александр Панкратов-Черный. За визуальную часть отвечает оператор Павел КапиносПоследний богатырь: Корень зла»). Продюсером выступает Максим Рогальский, работавший с режиссером фильма Дмитрием Суворовым над проектом «Одна».

Для Ждуна разработан специальный костюм с аниматронной головой, также будут элементы графики.

Съемки стартуют в сентябре в Абрау-Дюрсо. Кинотеатральная премьера намечена на весну-лето 2024-го.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Семейную комедию про Ждуна снимет режиссер «Непослушной» Дмитрий Суворов
Поиск по меткам
питчингФонд кино
персоны
Андрей Андреев (III)Павел КапиносОльга МедыничАлександр Панкратов-ЧёрныйМаксим РогальскийДмитрий СуворовВиктор ХоринякЯн Цапник
фильмы
Ждун

фотографии >>
Виктор Хориняк и Ольга Медынич познакомятся со «Ждуном» фотографии
Виктор Хориняк и Ольга Медынич познакомятся со «Ждуном» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Мирошниченко
3 августа ушла из жизни актриса Ирина Мирошниченко.
Александр Колкер
1 августа ушёл из жизни композитор Александр Колкер.

День рождения >>

Тенгиз Арчвадзе
Николай Бурляев
Вацлав Дворжецкий
Татьяна Иванова
Улугбек Кадыров
Иван Кокорин
Артём Крылов
Андрей Фролов
Ирина Чериченко
Сергей Чонишвили
Ламбер Вильсон
Стивен Грэм
Долорес Дель Рио
Томми Дьюи
Майкл Или
Эванджелин Лилли
Марк Стронг
все родившиеся 3 августа >>

Афиша кино >>

Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
10 дней без мамы в Куршевеле
комедия
Франция, 2023
Баба Яга спасает мир
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Домовята. Навстречу приключениям
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Люксембург, 2022
Криминальный город: Разборки в Пусане
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Моё итальянское лето
комедия, мелодрама
Италия, Португалия, Сербия, 2022
Боксёр
биография, драма, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Корабль призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Космос. Смерть. Роботы
научная фантастика, триллер
Великобритания, Канада, США, 2023
Свадебная резня
триллер
США, 2023
Семь лиц Джейн
драма
США, 2022
За Палыча!
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен