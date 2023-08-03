Виктор Хориняк и Ольга Медынич познакомятся со «Ждуном»

Виктор Хориняк
и Ольга Медынич
сыграют в семейной комедии «Ждун
». Режиссер Дмитрий Суворов
(«Непослушная
») представил проект на питчинге в Фонде кино, где национальные фильмы презентовали кинокомпании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
По сюжету Ждун – инопланетянин, которого занесло на нашу планету. Он знакомится с мальчиком (Андрей Андреев
), который приехал на каникулы к бабушке с дедушкой в Абрау-Дюрсо. Мальчик должен будет помочь инопланетянину вернуться домой, а Ждун, в свою очередь, поможет ребенку и его семье разрешить все накопившиеся проблемы.
Также в актерском составе Ян Цапник
и Александр Панкратов-Черный
. За визуальную часть отвечает оператор Павел Капинос
(«Последний богатырь: Корень зла
»). Продюсером выступает Максим Рогальский
, работавший с режиссером фильма Дмитрием Суворовым над проектом «Одна
».
Для Ждуна разработан специальный костюм с аниматронной головой, также будут элементы графики.
Съемки стартуют в сентябре в Абрау-Дюрсо. Кинотеатральная премьера намечена на весну-лето 2024-го.
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