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Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703»

3 августа
2023 год

Новости кино >>
3 августа 2023
Аглая Тарасова и Александр Петров могут вновь встретиться на съемочной площадке после «Льда» — в семейной комедии «Родаки» от сценариста «1703» Дениса Артамонова. Проект был представлен на питчинге в Фонде кино, где национальные фильмы презентовали кинокомпании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.

Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703»
фото: Аглая Тарасова в сериале «Конец света»

По сюжету в городе Гусь-Хрустальный с населением 50 тысяч человек живет Никита Гусятников. Ему 13 лет, и он очень недоволен своими родителями, которые все время ругаются и не обращают на него внимания, как считает мальчик. На крыльце роддома, куда семья Никиты привезла его тетку рожать, он знакомится со своей акушеркой — старой беззубой каргой, которая предлагает ему закурить. Мальчик отказывается, тогда взамен бабка предлагает исполнить любое его желание. Никита выбирает другую семью, но она оказывается не такой уж и хорошей, и герой просит бабку менять родных снова и снова. Так, Никита перебирает десятки семей, даже оказываясь в семье гусей, но в результате возвращается к своим — пусть и проблемным — маме и папе.

Тарасова уже дала согласие на участие в проекте, Петров пока что ведет переговоры. Режиссерское кресло займет Егор ЧичкановИ снова здравствуйте!»), продюсером выступит Павел БуряРодные»).

Предполагаемый бюджет фильма «Родаки» — 240 млн рублей, ожидаемые кассовые сборы — 450 млн рублей. Прокатчиком выступит «НМГ Прокат».
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Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703» фотографии
Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703» фотографии
Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703» фотографии
Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703» фотографии
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