Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703»

анонс

Съемки семейной комедии стартуют в сентябре в Абрау-Дюрсо

Виктор Хориняк и Ольга Медынич познакомятся со «Ждуном»

Ей был 81 год

3 августа

Тимофей Трибунцев сыграет Врубеля

Фильм расскажет о художнике и его борьбе с внутренним демоном