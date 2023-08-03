Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703»

Аглая Тарасова и Александр Петров могут вновь встретиться на съемочной площадке после «Льда» — в семейной комедии «Родаки» от сценариста «1703» Дениса Артамонова. Проект был представлен на питчинге в Фонде кино, где национальные фильмы презентовали кинокомпании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
фото: Аглая Тарасова в сериале «Конец света»
По сюжету в городе Гусь-Хрустальный с населением 50 тысяч человек живет Никита Гусятников. Ему 13 лет, и он очень недоволен своими родителями, которые все время ругаются и не обращают на него внимания, как считает мальчик. На крыльце роддома, куда семья Никиты привезла его тетку рожать, он знакомится со своей акушеркой — старой беззубой каргой, которая предлагает ему закурить. Мальчик отказывается, тогда взамен бабка предлагает исполнить любое его желание. Никита выбирает другую семью, но она оказывается не такой уж и хорошей, и герой просит бабку менять родных снова и снова. Так, Никита перебирает десятки семей, даже оказываясь в семье гусей, но в результате возвращается к своим — пусть и проблемным — маме и папе.
обсуждение >>