Про Высоцкого снимут художественный фильм с использованием нейросетей

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В прокате с 21 сентября

Чародей-неудачник бросает вызов могучему чудовищу в трейлере мультфильма «Монстр и маги синих морей»

3 августа

Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703»

Фильм «Родаки» расскажет о подростке, который снова и снова меняет родителей