Про Высоцкого снимут художественный фильм с использованием нейросетей

Про Владимира Высоцкого снимут полнометражную художественную ленту «Володя» с использованием нейросетей. Режиссер Александр Жигалкин и продюсер Павел Романский представили проект на питчинге в Фонде кино, где национальные фильмы презентовали компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
фото: Владимир Высоцкий в фильме «Вертикаль»
Сюжет охватывает период жизни артиста с премьеры фильма «Вертикаль» до последнего сыгранного им спектакля «Гамлет» в июле 1980 года.
По словам создателей фильма, Владимир Высоцкий — часть национальной идеи, и этот культурный код авторы хотят передать молодому поколению, показав Высоцкого как живого человека, а не бронзовый памятник.
Над созданием визуального образа артиста работает команда департамента искусственного интеллекта Sber AI, которая будет использовать технологию переноса лица. Главную роль исполнит Александр Шпагин, много лет существующий в образе Высоцкого, что, по мнению создателей проекта, позволит добиться почти 100% сходства в кадре.
Фильм будет создаваться при поддержке Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Производством займется компания «Ридеамус».
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