«Заповедный спецназ» с Максимом Дроздом вернется к работе 4 сентября

На НТВ 4 сентября в 20.00 состоится премьера 20-серийного второго сезона остросюжетного боевика «Заповедный спецназ» с Максимом Дроздом в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам Максима Дрозда, «любовь к Родине – то, что объединяет меня и Тарханова, и именно она поможет моему герою победить. Любовь к Родине, любовь к Женщине, любовь к Природе – незыблемая троица жизни. Бывает, что встречаешь настоящую любовь уже в зрелом возрасте: красивая женщина рядом сделает Тарханова более лиричным, а бойцы "Рыси" окончательно возмужают, пройдут свои круги ада, но останутся верными выбранному делу жизни – защите природы. Что касается моей спортивной формы: есть нормативы спецназа – двадцать подтягиваний. Я соответствую этим нормативам. Наверное, поэтому меня и позвали на роль Тарханова».
В новом сезоне «заповедному спецназу» Юрия Тарханова придется вступить в смертельную схватку с врагом не только на территории «Байкальского национального парка», но и далеко за его пределами, так как бандитов и мерзавцев хватает везде, а Тарханов со своими ребятами не те люди, которые могут пройти мимо чужой беды.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Сценарий продолжения "Заповедного спецназа" не утратил динамики по сравнению с первым сезоном, но при этом новая история более техногенная и в ней будет сделан упор на противостоянии человека человеку. Врагов у Тарханова прибавилось, они стали опаснее, умнее, хитрее и злее. И если в первом сезоне основным борцом с преступниками был сам Тарханов, а ребята из "Рыси" находились лишь в начале своего пути противоборства злу, то в новых сериях каждому из них приходится принимать в борьбе полноценное участие! И не раз они окажутся на грани выживания! Но самым интересным для зрителя станет развитие персонажей: с каждым из них произойдут значительные изменения и каждый раскроется более полно. В новом сезоне будет больше экшена, взрывов, перестрелок», — рассказал режиссер Алексей Быстрицкий.
Съемки проходили в непроходимых лесах и на бескрайних водных просторах. Также среди локаций будут заброшенные производства, законсервированные военные части и предприятия, которые антигерои попытаются использовать для достижения своих целей.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«В первом сезоне моего героя Макса приняли в спецотряд "Рысь". И сейчас его отношения с отцом становятся более доверительными, Тарханов, наконец, принимает его, видит в Максе взрослого самостоятельного человека, мужчину и бойца. Когда я работал над ролью в новом сезоне, я много думал о том, какой будет встреча Макса с матерью? Ведь в первом сезоне она так и осталась за кадром, а во втором неожиданно появляется! И для моего героя это будет внутренне очень сложная встреча. Во втором сезоне главная линия моего героя – это взаимоотношения с Василисой, Макс хочет сделать ей предложение, что само по себе уже очень волнительное событие! Каждый раз мой герой пытается сказать эти слова, и все время что-то ему мешает, какие-то непредвиденные обстоятельства. Почти всех персонажей в новом сезоне ждет развитие личных историй. А также появится много новых классных героев», — интригует Иван Клещевников.
Среди новых героев, например, герой Ивана Оганесяна – Полковник. А на смену злодею Кужелю придут куда более опасные и жестокие противники. У героя Оганесяна «крайне непростые взаимоотношения с дочерью. Поскольку он сам не столь положительный, да и дочь тоже сложный персонаж с непростой судьбой, всё это даёт непростые взаимоотношения. Также отмечу, что было очень приятно вновь встретиться с моим давнишним партнером по съёмкам Максимом Дроздом».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В сериале были задействованы волкособы, кабан и медведь, которые стали полноценными участниками съемочной группы. «Весь процесс съемок нового сезона был для меня интересен. Каждый съемочный день поражал своей разнообразностью. Например, довелось увидеть волчье-собачьих гибридов, по-простому волкособов, которые поначалу меня облаяли с ног до головы, а на деле оказались достаточно милыми, — вспоминает исполнитель роли Малого Даниил Шперлинг. — Что касается моего героя – во втором сезоне он влюбится в девушку, которая, по мнению его товарищей, ему не подходит. И на самом деле есть за что, но я не буду выдавать всех секретов, дабы сохранить интригу. Скажу лишь, что сердцу не прикажешь и за свою любовь нужно бороться, и иногда это намного сложнее, чем бороться с браконьерами».
Пётр Королёв, играющий Пчелу, обещает, что «продолжение будет очень насыщенным! Несмотря на то, что наш спецназ "заповедный", в новом сезоне отряд "Рысь" бросит свои силы не только на борьбу с браконьерами… Раскрывать сюжетные линии не буду. Могу сказать, что моему герою предстоит сделать нелегкий выбор, Пчела идет своим путем, и это привносит в его жизнь еще больше приключений».
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