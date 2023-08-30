Даниил Воробьёв охотится за драгоценной машиной в тизер-сцене «Лады Голд»

Опубликована новая тизер-сцена из приключенческого драмеди Никиты Власова
«Лада Голд
», приуроченная к дню рождения Даниила Воробьёва
, которому 30 августа исполнилось 42 года.
В ролике персонаж актера — бандит-беспредельщик Шамрай — вновь доказывает, что о спокойной жизни могут забыть все, кто хотя бы раз связался с Ладой из чистого золота. Протеже когда-то главного криминального авторитета Тольятти Мидаса пойдет буквально на все, чтобы завладеть драгоценной машиной. Увенчаются ли его попытки успехом — зритель узнает уже этой осенью на Иви.
Главные роли в сериале также исполнили Роман Евдокимов
, Эльдар Калимулин
, Павел Прилучный
, Стася Милославская
, Марина Зудина
, Анна Богомолова
, Кирилл Полухин
, Игорь Черневич
и Иван Фоминов
. За производство отвечает Продюсерская компания «Среда».
По сюжету внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за ошибки дедов и, возможно, найти любовь.
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