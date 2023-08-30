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Даниил Воробьёв охотится за драгоценной машиной в тизер-сцене «Лады Голд»

30 августа
2023 год

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30 августа 2023

Опубликована новая тизер-сцена из приключенческого драмеди Никиты Власова «Лада Голд», приуроченная к дню рождения Даниила Воробьёва, которому 30 августа исполнилось 42 года.



В ролике персонаж актера — бандит-беспредельщик Шамрай — вновь доказывает, что о спокойной жизни могут забыть все, кто хотя бы раз связался с Ладой из чистого золота. Протеже когда-то главного криминального авторитета Тольятти Мидаса пойдет буквально на все, чтобы завладеть драгоценной машиной. Увенчаются ли его попытки успехом — зритель узнает уже этой осенью на Иви.

Главные роли в сериале также исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Стася Милославская, Марина Зудина, Анна Богомолова, Кирилл Полухин, Игорь Черневич и Иван Фоминов. За производство отвечает Продюсерская компания «Среда».

Даниил Воробьёв охотится за драгоценной машиной в тизер-сцене «Лады Голд»

По сюжету внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за ошибки дедов и, возможно, найти любовь.
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